【乒乓】「黃林配」首拍即見效　港隊匈牙利賽奪雙打兩銅

月頭組成的新男雙組合黃鎮廷/林兆恒，效果隨即見效。二人日前於匈牙利乒乓球公開賽一路殺入4強，縱使其後惜負中國樊振東/林高遠，由於賽事不設季軍戰，這支新組合亦順利取下首面銅牌。除了男雙，女雙的李皓晴/杜凱琹亦有銅牌進帳。

黃鎮廷出戰男子單打以2：4不敵俄羅斯Shibaev Alexander，16強出局。惟其後夥拍林兆恒轉戰雙打，先以3：1一挫又羅馬尼亞及西班牙選手合成的組合，8強面對克羅地亞/烏克蘭組合亦順利3：2險勝。不過，4強碰上中國樊振東/林高遠，二人縱使曾有2：1的優勢，最終卻以2：3惜負取得銅牌。

新男雙組合黃鎮廷（前）/林兆恒（後）於匈牙利乒乓球公開賽取下銅牌。（ITTF）

事實港隊有2銅進帳，另一銅牌則由李皓晴/杜凱琹於女雙奪得。二人以3：1擊敗勝瑞典/匈牙利組合後，李皓晴卻因身體不適而退出4強賽事，最終以銅牌告別。至於吳穎嵐/蘇慧音則以1：3不敵俄羅斯Samara Elizabeta/Szocs Bernadette，8強出局。

女雙的李皓晴（左）/杜凱琹（右）亦有銅牌進帳。（ITTF）