【英超】卡迪夫城指E沙拿自行安排行程　前女友指非意外促調查

伊美利安奴沙拿（Emiliano Sala）失蹤多時，但連日搜索無果，搜索隊亦有人透露「已沒希望」。 卡迪夫城面對外界的質疑，公開澄清曾為E沙拿安排交通，但因航班問題，該名前南特射手自行安排訂小型飛機。

經過周三9小時搜索後，英國搜救隊暫定行動，開會商討下一步行動，但有隊員透露要找到E沙拿「已經無望」，將會在日內決定是否繼續搜尋。

海峽群島空中搜索隊隊長John Fitzgerald說：「我們在空中就沒期望找到的都去找了一遍，如果在海面上有任何東西，我們應該在首天天氣狀況最佳時已找到了。」

E沙拿至今仍無任何音訊。（視覺中國）

球迷在卡迪夫及南特獻花祝福E沙拿

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卡迪夫城稱有為E沙拿提供交通安排。（卡迪夫城twitter）

卡城強調有提供安排

為何E沙拿會坐上小型飛機，這成為了外界向卡迪夫城的疑問。卡城很快就澄清：「卡迪夫城確有責任為球員安排交通，那一定會是民航客機，行程本為坐火車由南特到巴黎，再轉機到希思路（倫敦），再乘車到卡迪夫。」

不過，卡城指「球員（E沙拿）聞言後，表示會自行安排一個較快的行程。」卡城指過去數天球會上下都十分難過，感激全球球迷無比支持，「會繼續保住希望，但亦要面對現實，事實是暫時情況不太好。」

卡城繼續保持希望，但亦指要面對不樂觀的現實。（卡迪夫城twitter）

球棄繼續為E沙拿祈禱。（視覺中國）

前女友質疑另有內情

E沙拿的前女友Berenice Shkair，近日於自己instagram表示，仍不相信該名阿根廷前鋒失蹤的消息，更質疑另有內情。她在網上上載二人以前的合照並寫說：「調查那些足球犯罪組織吧，我不相信這是意外。」

E沙拿前女友質疑事件另有內情。（網上圖片）

她指搜索隊因為未有找到任何漂浮物，就決定暫定搜索實令人難以置信，又不派人調查令「自己感到無力」。Shkair最初於twitter公開了自己的想法，但很快就刪走了「調查足球犯罪組織」的推文，改為在instagram繼續公開自己對事件的看法。

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