【西班牙盃】巴塞隆拿首回合作客西維爾失利　賓耶達入球獻E沙拿

巴塞隆拿在西班牙盃8強首回合作客鬥西維爾，豈料與16強首回合同樣作客告負。主隊在下半場由賓耶達及沙拉比亞各入一球，助西維爾兩球淨勝巴塞。 法國前鋒賓耶達入球後，展露出寫上「為我的兄弟，E沙拿」的內衣，祝願E沙拿吉人天相。

巴塞在西班牙盃16強次回合反勝基達菲躋身8強，與西甲暫列第4位的西維爾爭奪出線席位。首回合先作客的巴塞，主帥華維迪以新加盟的奇雲保定（Kevin-Prince Boateng）正選攻堅，不過卻與16強戰基達菲的首回合相同，在作客情況下失利。

奇雲保定首仗為巴塞正選上陣，惜未能以入球助球隊贏波。（Getty Images）

上半場兩軍互有攻守，西維爾的賓耶達（Wissam Ben Yedder）在禁區內騙過3位巴塞球員，但起腳射斜；巴塞的馬爾甘扭過門將，惜埋門一腳同樣射斜，兩軍在上半場互無紀錄。

西維爾終於在58分鐘打開缺口，普美斯（Quincy Promes）左路傳中，雖然伊巴謙阿馬度（Ibrahim Amadou）漏頂，但沙拉比亞（Pablo Sarabia）伏兵遠柱右腳第一時間射入，先開紀錄。

馬爾甘在上半場扭過西維爾門將，但射中網側，錯過領先的大好機會。（視覺中國）

沙拉比亞在58分鐘接應普美斯的傳中球，射破施利臣開紀錄。（視覺中國）

巴塞在落後一球下，隨即作出調動，換入古天奴及蘇亞雷斯增強攻力，惜扳和不果，更在後段時間被西維爾再下一城。賓耶達在門前鏟射撞入，在76分鐘拉開至2：0，主隊保持兩球優勢直至完場，在8強首回合擊敗巴塞，而次回合將於下周四（1月31日）返回魯營球場上演。

巴塞主帥華維迪在落後下，隨即換入蘇亞雷斯，但未能助球隊收復失地。（路透社）

今仗射為西維爾射入奠勝球的前鋒賓耶達，在慶祝入球時拉起球衣，展示出寫上「為我的兄弟，E沙拿」的內衣，將入球送給伊美利安奴沙拿（Emiliano Sala），希望他吉人天相。賓耶達在轉戰西維爾前曾效力圖盧茲6個球季，E沙拿同樣在該段時間於法甲打滾。

E沙拿是卡迪夫城新羅致的前鋒，其搭乘前往卡迪夫的小型飛機失蹤，至今仍然未有音訊。

賓耶達為西維爾攻入第2球，鎖定勝局，入球慶祝時亦展示出寫上祝福E沙拿字句的內衣。（視覺中國）

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