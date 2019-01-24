【英超】卡馬拉回富咸談前途　與保安爆衝突遭警方拘捕

「講數變講手」，富咸前鋒阿布巴卡卡馬拉被捕！這名法籍前鋒早前在對哈特斯菲一戰，與隊友阿歷山大米祖域爭射12碼，近期連續兩仗都不在大軍名單當中，有傳將會被賣到土超。不知自己去向如何的卡馬拉，近日回到球會想找CEO商討問題但被拒，最終演變成衝突，這名法國前鋒被警方以傷害他人身體的罪名拘捕。

2017年由亞眠轉投富咸的卡馬拉，最近連續兩仗都不在大軍名單之中，被傳將被球會賣到土超的馬拉耶體育會（Yeni Malatyaspor）。消息指卡馬拉在周一（21日）回到球會訓練中心，希望與CEO Alistair Mackintosh，商討前提問題。

卡馬拉欲回球會與CEO傾前途問題，豈料最終被捕。（Getty Images）

卡馬拉被禁參與任何球會活動。（Getty Images）

不過，卡馬拉到場後被保安阻止，不讓他見Mackintosh，之後與其中一名保安發生衝突，最後會方報警處理。最近被「放逐」到與U23練習的卡馬拉，事後被富咸禁止進出球會訓練中心，而且亦無限期被禁參與任何「球會活動」。

卡馬拉與米祖域爭射12碼，連累自己被雪。（Getty Images）

爭射12碼成主因

卡馬拉被「打入冷宮」，源於上個月對哈特斯菲，與陣中射手阿歷山大米祖域爭射12碼，最後由他操刀卻射失了。雖然球隊終以1球小勝，但二人關係繼續惡化，在球隊練習上瑜伽堂時，二人又再次爆發衝突，最終卡馬拉成為「負方」，被踢出一隊，要與U23練波之餘，過去兩場都未被雲尼亞里列入大軍名單當中。卡馬拉自從轉會後，至今為富咸上陣50場，只得12個入球。

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