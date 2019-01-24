【澳網】大坂直美挫比列絲高娃首躋決賽　與姬維杜娃爭奪女單寶座

澳洲網球公開賽進入第11日賽事，單打項目戰至最後4強，今日（24日）便率先決出女單決賽的席位。4號種子大坂直美及8號種子姬維杜娃首度打入女單決賽，將於周六決出新一任的澳網冠軍誰屬。

8號種子姬維杜娃（Petra Kvitova）與歌蓮絲（Danielle Collins）的4強率先上演，首度突破大滿貫首圈便一口氣殺入4強的歌蓮絲，晉級路上在擊敗姬爾芭在內3位種子。歌蓮絲首盤與姬維杜娃拉成均勢，互破一次發球局，戰至Tie-Break分勝負，該名8號種子以細分7：2贏得首盤。

歌蓮絲在激烈的首盤中落敗，稍見影響，在次盤無法保持高水平的發揮，被姬維杜娃連續3度打破發球局，來自捷克的姬維杜娃以「Bogel Set」6：0再下一城，直落兩盤，首先取得決賽入場券，首度打入澳網女單決賽。這名28歲球手曾兩度於溫布頓封后，之前於澳網最佳戰績為2012年4強。

女單首場戰至一半時，因溫度太高而關掉上蓋。（路透社）

歌蓮絲在賽事中段與球證有爭拗。（路透社）

姬維杜娃在2014年贏得溫網冠軍後，事隔4年半再度打入大滿貫決賽。該名28歲的捷克球手狀態大勇，在2019年未嘗一敗，至今累積11連勝，現時打入決賽亦創下她在澳網的最佳成績。

姬維杜娃在次圈連數歌蓮絲「6隻光蛋」，直落兩盤贏波，首度晉身決賽。（路透社）

姬維杜娃在17年被入屋行劫受傷後，相隔4年多後再度打入大滿貫決賽。（路透社）

姬維杜娃在2017年被劫匪入屋行劫，更傷及她的左手，經過一年多的努力後，她終在今年澳網中重返自己的最佳水平。姬維杜娃在戰畢8強後的賽後訪問時喜極而泣，她在受訪時露出喜悅的笑容，她指打入大滿貫決賽是她每次參賽的目標，「我能夠打入大滿貫決賽，對我而言意義重大，我相當努力希望於大滿貫戰至最後，我對打入這階段已經相當滿足。」

姬維杜娃首度打入澳網決賽，爭奪第3度奪得大滿貫錦標。（路透社）

Juchuuuuu I'm in the final of the @AustralianOpen 🤭 pic.twitter.com/sYpIxipwqJ — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) January 24, 2019

另一場4強賽，由淘汰莎蓮娜威廉絲的卡露蓮娜比列絲高娃（Karolina Pliskova），迎戰日本的大坂直美（Naomi Osaka）。二人同為力量型球手，在今仗亦勢均力敵，需要戰足三盤才分出勝負。該名21歲的日本球手，在首盤兩破比列絲高娃的發球局，先取一盤6：2。

大坂直美在賽前知道今仗是硬仗，她表示在最後一盤稍為調整，結果贏波而回。（路透社）

大坂直美與比列絲高娃力戰接近兩小時，最終險勝對手晉級。（路透社）

7號種子比列絲高娃在次盤以6：4扳平，將賽事帶進最後一盤。比列絲高娃在早段被打破發球局，其後大坂直美一直保住優勢，結果再贏一盤6：4，無緣於決賽演「捷克打吡」。大坂直美經過接近2小時的激戰後，以盤數2：1力克比列絲高娃，連續兩項大滿貫打入女單決賽。

比列絲高娃在8強淘汰細威，但無法更進一步打入決賽。（路透社）

今日澳網亦吸引了Nicole Kidman與丈夫Keith Urban入場觀戰。（路透社）

去年尾贏得美網的大坂直美同樣首度打入澳網的女單決賽，她在賽前深明今仗是硬仗，即使被追平，她亦在最後一盤重整旗鼓事。該名21歲的球手指去年美網使她更有大賽經驗，同時笑言開第二發球的壓力巨大，幸好她能夠克服，「我在去年的美網首次於偌大的場地中作賽，所以今天較為放鬆，但老實說開第二發球的時候，相當緊張，但無論如何，我亦做到了。」

姬維杜娃與大坂直美未曾交手，她們將於周六（26日）的女單決賽首度碰頭，並決定錦標及「新一姐」誰屬。

不少日本球迷入場支持大坂直美。（路透社）