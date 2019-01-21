【澳網】細威激戰「一姐」夏納三盤勝出　自言天生鬥士永不放棄

澳網女單16強大戰，「一姐」夏納硬撼7屆冠軍莎蓮娜威廉斯，兩大天后互轟漂亮致勝球，鬥足3盤之下力量全面佔優的「細威」是最後勝利者。

首盤夏納似乎未能適應細威的強勁抽擊，戰情一面倒地以1：6輸掉。

第二盤夏納開始站穩陣腳，不斷向兩邊場區抽擊，令移動能力不高的細威難以招架，領先5：4的時候更成功把握一次破發分機會，6：4搶回一盤。兩人在此盤接連轟出極高水平的致勝球，非常精彩。

澳網：夏納落後一盤下，第二盤開始左飛右撲屢救險球，搶回一盤一度追平。（美聯社）

澳網：夏納憑靈活高速走位，一度與細威拉成均勢。（美聯社）

最後一盤初段續成拉鋸局面，比賽轉捩點是局數3：3，夏納在細威的發球局有一次破發機會。她拼盡全力高速奔跑救球，可是細威接連開出Ace球和強勁發球保住發球局，夏納顯然未回氣下未能保住發球局，一下子落後至3：5。

之後兩人各自在發球局得分，細威終以6：1、4：6、6：4勝出晉級八強，她的對手是7號種子卡露蓮娜比列絲高娃（Karolina Pliskova）。

澳網：兩人打出一場高水準賽事，賽後惺惺相惜互相祝福。（Getty Images）

莎蓮娜賽後表示：「我熱愛打網球，能夠重返這個球場實在是件很棒的事。」她指出今仗非常緊湊，比賽中有些得分妙不可言，但同時指出自己需要提升水平，「她（夏納）是世界排名第一，而我是鬥士，永不放棄，那肯定是天生的。」

她滿懷感恩地說，「能夠站在這兒做我享受的事，簡直有如奇蹟。這是我的工作也是我極大榮幸。那令我保持動力，為每一分作戰到底。」

澳網：即使產後身型笨重，未回復最佳狀態，細威靠永不放棄精神勝出賽事。（Getty Images）

女單16強是日其餘戰果

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