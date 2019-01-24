【高級組銀牌】大埔再撼傑志望復仇　李志堅：傑志活力不及我們

高級組銀牌賽屬今季首個大賽錦標，決賽今周六（26日）於香港大球場上演，由傑志及和富大埔這對「冤家」繼去季足總盃及菁英盃後再度碰頭，足總今日（24日）於香港足球會舉行賽前記者會。

連同季初的社區盃在內，和富大埔於去年就曾於4個月內3度於決賽中敗於傑志腳下，事隔近半年後兩軍再度碰頭，隊長黃威坦言未有因過去3場敗仗而失去信心，「反而透過比場累積到經驗，即使是決賽失利，其實亦是成長的一部份，希望這令球隊有足夠經驗，在一場過的決賽、膠着緊張的情況下發揮實力，與傑志再一分高下。」去屆銀牌元朗戲劇性地撼贏班霸東方龍獅，黃威認為地區球隊優勢在於心態，加上今季曾「雙殺」富力R&F、逼和傑志與東方等強隊，認為已隊絕不處於下風，「大家都很想贏，不想再屈居對方之下，可以取勝一次，這對球隊信心會增加不少。」

傑志主教練朱志光忍不着摸面前的銀牌盾，笑言這錦標不利傑志，翻查資料顯示，近10屆賽事中，傑志只曾於16至17季度奪冠。（袁志浩攝）

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翻查資料顯示，大埔在銀牌晉級過程的3場賽事，正選球員平均年齡只得26.8歲，較平均年齡達31.5歲的傑志年輕近5年，大埔主教練李志堅亦豪言球隊可憑活力致勝，「傑志經驗較好是事實，但經驗隨時日可以增長，活力就隨時間減退，隊中一班青年球員便是優勢，在緊密賽程中較快回復亦是關鍵。」由於外援利馬此前曾為香港飛馬於銀牌出場，今仗將未能披甲，大埔相對下將缺少一名外援，惟李志堅指一切早已在交易前計算在內，認為並非落敗的藉口。

今屆銀牌賽前記者會移師香港足球會舉行，場地內放置了小食予來賓享用，一向嚴謹控制飲食的傑志中場華杜斯見狀，即笑言這是「Big mistakes」。（袁志浩攝）

黃洋因傷或缺陣 傑志註冊盧卡斯戰亞冠外

至於傑志則正受傷兵困擾，中村祐人及列斯奧等皆缺陣，去仗因撞傷頭部而需留院觀察的隊長黃洋，雖未有嚴重受傷並已出院，但主教練朱志光仍指這位中場披甲機會不大，「頭部傷勢不如扭傷腳，這絕不可以輕率對待，即將球員認為沒有問題，我亦有責任為他的安全着想。這個位置上球隊仍有很多選擇，如年青球員、林恩許及新援徐相民等，後者昨日已完成工作證，可隨時候命。」朱志光亦透露下月2日將以亞洲賽班底與港聯拍跳，惟前鋒泰迪因韌帶撕裂而需休息1個半月，如無意外將落實註冊外援盧卡斯，出戰亞冠外圍賽。

2018/19級組銀牌決賽 傑志Vs和富大埔 日期：26/1/2019（周六） 開賽時間：下午4︰00 地點：香港大球場 票價：$130、$40（特惠票）

足總今年特意製作高級組銀牌決賽紀念匙扣，入場球迷可憑決賽門票免費換領。（香港足球總會提供）

今屆銀牌冠軍將獲港幣15萬獎金，亞軍獎金則為5萬元，賽前亦另最佳球員獎項。此外，入場球迷可憑決賽當日比賽門票，於場內指定地點免費換領高級組銀牌決賽紀念匙扣一個（名額2000位）。