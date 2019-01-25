【高級組銀牌】鞠盈智視傷如歸　望以銀牌對抗命運

南下來港經營足球事業近13年，鞠盈智左右雙膝輪流重創，先後3次動手術，所屬球會雖兩度高舉銀牌錦標，不過他卻因傷只可以觀眾身份參與；每當傷愈能出席銀牌冠軍戰，卻又始終與勝利無緣，彷彿遭天意作弄。 周六（26日）的高級組銀牌決賽，機會再次擺在眼前，31歲的鞠盈智捱過「傷追人」困境，早已視傷如歸，「我不會理會雙腳的後果，是時候真正地以努力及付出，親手換來屬於自己的銀牌冠軍。」 攝影：羅君豪

灣仔是鞠盈智初來報到時的落腳地，乘着電車重遊這個老地方，鞠盈智若有所思。（羅君豪攝）

2018/19級組銀牌決賽 傑志Vs和富大埔 日期：26/1/2019（六） 開賽時間：下午4:00 地點：香港大球場 票價：$130、$40（特惠票）

2006年夏天，原屬中超大連實德青年軍的鞠盈智，以外借身份加盟港甲球會公民，與同鄉徐德帥及巢鵬飛入住由球會提供的宿舍，於灣仔一住便是4年。隨着之後轉投其他球會，「阿智」落户過天水圍及大圍等新界地區，甚少再有機會重臨這個充滿回憶的地方，訪問那日帶着他走到宿舍門前，行過鵝頸橋底人來人往的馬路，「阿智」慨嘆：「原來這裏多年來還是沒怎樣變。」

地方及環境沒變，卻已人面全非，當時那個操國語的黃毛小子，現在臉上添了幾條皺紋，雙腿上多了數度疤痕，就連大連實德亦早在2012年解散，「阿智」說着半鹹半淡的廣東話，回想起那段純粹快樂的時光，「重返灣仔的確勾起很多回憶，初來港時薪金不多，成績亦並非很好，不過幾位年輕的大連球員住在一起，關係密切，間中一起煮飯打麻雀，不會想太多，最重要是開心。」

昔日人工不多，茶餐廳食物份量又少，鞠盈智那時亦曾與隊友到附近街市買餸煮飯，是他難得出外的活動。（羅君豪攝）

寄望翻身卻愈跌愈深 自信動搖愧對球會

我並非甘於白逗人工的球員，簽了約便要踢出與薪酬相乎的價值。

早前網上流行「10 Years Challenge」，對比自己10年前後轉變，我反過來問「阿智」，早期可有想過10年後的自己是如何？他沒有猶豫便答：「完全沒有想過留在香港，一心想着在港大展拳腳，以好表現爭取重返大連一隊。那時感覺自己除身體對抗差一點，技術及頭腦都不會比別人差。」不過腦海中幻想的情節，結果未有如願上演，「我受了很多次傷，令所有機會慢慢在手中流走。」

來港後「阿智」共動過3次手術，每次至少休戰半季，「看見自己的身體這麼弱，躺在床上可以做的事卻不多，所以每次都記憶深刻。」2008年季尾「阿智」右膝半月板重創，首次在港療傷，由於傷勢屬大連時期的舊患，這次未有對他造成太大打擊，「覺得運動員受傷是必然，傷愈還可以踢得跟以前一樣。」惟3年後轉投天水圍飛馬，未上陣先上手術床，復出後只踢了3、4場又完季。

一而再地被傷患困擾，雙腳膝蓋軟骨嚴重磨損，兩邊半月板皆開過刀，養傷期間讓「阿智」曾胡思亂想，「質疑自己是否還可繼續踢下去，我還要結婚、賺錢及照顧家人，若有日退役，又可以做甚麼？」看見其他隊友在綠茵場上奔馳，「阿智」內心難免焦急，同時面對教練及管理層，亦感自責與內疚，「球隊辛苦找我加盟，老闆出糧給我，自己卻無法貢獻球會，有點不好意思。因為我並非逗人工便甘心『齋坐』的球員，很想證明自己的價值與薪酬相乎，告訴球會沒有簽錯人，羅致我是值得的。」

場外的鞠盈智有點內向，予人斯文及文靜的感覺，他笑言不太喜歡人多的地方。（羅君豪攝）

默默扛起獨子責任 不理後果珍惜每一秒

爸媽為我付出很多，踢下去還不足夠回報他們，還要踢得更好。

訪問時原本想讓「阿智」帶我們在灣仔區內逛逛，遊走他以往經常「打躉」的小店或餐廳，不過原來31歲的他不愛人煙稠密的地方，惟鄰近時代廣場的宿舍周圍相當繁華，昔日他練習後只好留守家中，與隊友打遊戲機或睡覺。

性格內向的「阿智」於受傷期間少有向好友分享苦況，陪伴他傾訴的只有遠在大連的雙親，談起家人，平日場上顯得冷靜的「阿智」亦有點感觸，「媽媽常問我腳傷如何，她叫我若真的很痛，便不要踢下去，怕影響我退役後的生活。自己是家中獨子，每年可能只見他們一次，要讓他們擔心自己亦很難過，有時即使不適，只好向她報喜不報憂。」

傷患的痛苦刻骨銘心，亦為家中兩老帶來牽掛，我問「阿智」何不順從父母意願，早日為親人放下心頭大石？他報以堅定的眼神：「我6歲便踢足球，讀到中一因為足球放棄學業，足球是到現在為止，我生命中最重要的一件事。爸媽為我付出了很多，回報他們的方法，繼續踢下去還不足夠，還要踢得更好。」

因此恢復期間，「阿智」比任何人認真，無論後果如何，他只想年老後回望這段經歷，「後悔」二字不會出現在腦海中，「假若我沒有傷患，可能在國內踢出更高水準，又或者現在已經退役了，誰知道？我不會再理會雙腳的後果，總知現在踢得一日便好好踢，珍惜每一課練習、每一場比賽，因為不知道自己何時會再受傷，假若明日便要退役，我亦會欣然接受。」

來港5年直至效力天水圍飛馬期間，鞠盈智才學習說廣東話，「始終來這裏搵食，講普通話有點不應該，就算說得差都要試。」（羅君豪攝）

擺脫傷患望以汗水換冠軍 「踢1分鐘亦需對得起自己」

今季由東方龍獅轉投另一港超班霸傑志，「阿智」明日將迎來加盟新球會以來首項大賽決賽，於高級組銀牌賽與和富大埔爭標。或許上天總愛作弄「阿智」，過往他效力的球會曾兩度成為銀牌盟主，分別是2011年的公民及3年前的東方，惟兩次他皆因傷而缺席冠軍戰，只能作壁上觀，相反有份出場的兩次，卻全數落敗而回，與錦標無緣。

「曾想過為何每次受傷、做手術的都是我？公民那一次，晉級過程都有參與，惟獨最後一場決賽受傷，為球會奪冠而開心，但為自己受傷而落寞，坐在觀眾席上悲喜交雜。至於在東方卻遇上第3次動手術，不過可能因為受傷太多，已經對這感覺習慣了，所以亦沒有想太多。」

時不與我的極致，聽着亦令人感到心酸，「阿智」坦言有時亦在想「我唔係真係咁黑仔吖？」可幸今屆這位中場再無傷患纏身，是時候真正以自身努力親手換來冠軍，「哪個球員不想踢決賽？若可以捧盃，我不會說只靠自己的努力，但希望別人亦肯定我的付出，這對球員相當重要。」

是否想籍此告訴外界，自己並非「傷多過踢」？「阿智」卻說不是：「其實這兩三年感覺踢得不少，可能大部人的印象只留在以前，傑志擁有最好的球員，隊友給予我良好的壓力，要用表現爭取正選位，反覺得狀態是近年最好。無論只踢1分鐘或90分鐘，要對得起自己及球會，希望為開季不順的球會贏得冠軍，提升士氣。」

走着走着，發現同路人都離開了，港超剩下的國援不多，但鞠盈智仍希望證明自己的價值。（羅君豪攝）

在內地足球發展陷入低迷時來港發展，取得香港身份證後國內球壇卻因贊助商大灑金錢而再度蓬勃，惟限制於當時「港澳台球員」仍被視作外援的規例，「阿智」只好立下心腸留港延續足球生涯。

不知不覺已是13個年頭，當年國援遍布本地頂級聯賽的時代經已過去，還活躍於香港球壇的就只得自己及寥寥數人，「我與阿鵬（王振鵬）及大哥（黃洋）算是少數餘下國援，而且年紀都不小了，我們除了向年青球員分享經驗，協助他們成長，亦想重新證明自己的價值，銀牌冠軍便是個最好的機會。」

面對時代巨輪、 遭遇傷患折磨、承受天意作弄，鞠盈智明日那怕放手一搏，因為他已沒有甚麼可再輸了。