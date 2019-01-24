【澳網】拿度再進化！改變發球方式　輕取施斯柏斯入決賽

澳網男單四強矚目大戰，拿度面對近況大勇的希臘新星施斯柏斯盡顯王者姿態，以近乎完美表現再次直落三盤擊敗對手殺入決賽。 拿度之前說過，請年輕一輩球手「再等一會」，他講得出做得到，即使已屆32歲，跑動和速度完全不遜年輕12載的對手，蓄勢待發向自2009年以來第二次澳網冠軍邁進。

改變發球方式 提升效率

養傷多月的拿度，在今屆澳網回復最佳水準。他完全改變了自己的發球方式：將身體的扭轉度減少。這個改變可減輕對他身體的負擔之餘，同時令球的旋轉減少而威力增加，落點亦更刁鑽，讓他能夠更有效率拿下對手，首5場賽事不失一盤殺入四強。

面對20歲的施斯柏斯，拿度首盤即憑漂亮的擊球落點全面控制戰局，尤其施斯柏斯明顯不適應左手握拍的拿度變線擊球落點，局數1：1時被破發球局，之後越打越迷失，連擅長的發球也失準，至局數4：2發球局領前40：15時，連續兩次發球雙錯誤，刁時後再被「破發」，拿度6：2輕鬆先取一盤。

澳網四強：改變發球方式的拿度，以更有效率的打法擊敗對手。（Getty Images）

澳網四強：施斯柏斯面對拿度無計可施，上了寶貴一課。（美聯社）

第二盤施斯柏斯開始站穩陣腳，局數2：2時的發球局他一度落後0：40，之後連取5分保住發球局。這位新星表現經已不俗，可是拿度表現近乎完美，局數3：3時打破施斯柏斯發球局，以6：4再取一盤，盤數領前至2：0，他展現出的鬥志和穩定性，盡顯王者風範。

澳網四強：戰意！看拿度的眼神，已可感受他的無比決心。（Getty Images）

表現近乎完美 再當施斯柏斯終結者

戰至第三盤施斯柏斯已失去鬥志，接連被拿度打破發球局，吃下光蛋0：6再失一盤，終以2：6、4：6、0：6直落三盤輸掉賽事。

今仗兩人的首發成功率相若，然而拿度首發後的得分率高達九成，成勝負分野。之前5仗Ace球也較對手多的施斯柏斯，跟拿度同得5個Ace球，此消彼長之下優勢全失。

今次亦是拿度繼去年的加拿大大師賽後，再度成為施斯柏斯「夢之旅」的終結者。當時施斯柏斯一口氣殺敗4位世界排名前10位球手，惟在決賽中不敵拿度。

澳網四強：即使已屆32歲，拿度依然繼續學習和進步，令人敬佩。（美聯社）

32歲再進化 新‧拿度揚言繼續作戰

賽後名宿麥根萊打趣問拿度：「你可以打得比今場更好嗎？」曲線讚賞他無懈可擊的表現，怎料向來謙遜的拿度竟答：「希望可以。」難以置信的麥根萊追問「如何可以？」「我不知道。這是場精彩比賽，今屆賽事每天我也打得很好，多謝所有人的支持，多謝低潮時給我鼓勵信息的每一位。」

拿度在今屆賽事說過，「我想請年輕球手多等一會，不過他們似乎不想再等下去了」。他用充滿說服力的表現，再次擊敗新一代領軍人物施斯柏斯。他讚揚，「他們每個月也在進步。這是網球運動的動人之處，不同年代球手也可一起競逐，他們現在已在這兒爭逐最重要的錦標，我希望他們有成功的職業生涯。」



即使再次擊退施斯柏斯，拿度高度讚揚這位希臘新星，「（施斯柏斯）擁有成為多次大滿貫冠軍的一切條件，能晉身準決賽已說明他有很多優點。希望未來數年我可以再在重要階段跟他對戰。」

澳網四強：是迷信又好，習慣又好，拿度說穿背心作賽令他感覺更年輕。（美聯社）

再次穿背心作戰 讓他感覺年輕

拿度今次再度以無袖上衣落場，他解釋：「當我在非常酷熱環境下比賽，正手抽擊時會有一點小問題，所以我喜歡穿無袖上衣」，他更稱：「它讓我再次自覺年輕」。

拿度自2017年後，再次殺入澳網決賽。他在2012、2014年也是亞軍，只曾在2009年贏過一屆，今次他能否一搔十年之癢？