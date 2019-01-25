【羽毛球】比賽最後一分開波出界輸波　泰國球手「送」何冰嬌晉級

印尼羽毛球大師賽周四女單次圈，泰國的Nitchaon Jindapol第二局落後18：20下發球出界，令負傷應戰的何冰嬌保住勝果，晉身8強。

上周馬來西亞大師賽8強止步的何冰嬌，本周在印尼是賽事6號種子；這名中國代表首圈險勝馬來西亞小將吳堇溦後，次圈面對泰國球手Nitchaon Jindapol，首局先贏21：17，第二局尾段靠一記衝網殺球得分，領前至20：17 ── 就在首個match point機會裏，何冰嬌意外跌倒，更一度倒地不起，看來受了傷。

何冰嬌新賽季連續兩站比賽打入8強。（資料圖片）

擾攘一輪後，她堅持繼續比賽；救了第一個match point後仍落後兩分的Jindapol，在這個關鍵時刻開波竟然出界，讓何冰嬌拿下match point，贏波過關。

何冰嬌由受傷到贏波逐格睇

在現場直擊的Badmintonphoto攝影師Raphael Sachetat，在個人Facebook分享兩名球手完場後握手的照片：「二人的笑容背後，有一個故事。何冰嬌領先20：18，有兩個match point在手。她扭到腳踝，抓着腳踝在地上停留了數分鐘。最後她起身，說不需要醫生治療，但仍然一拐一拐的。她的對手顯然可以從中得益，但是……Nitchaon Jindapol發球……出界了！」

這一球出界，到底Jindapol是刻意送分，還是處於輸波邊緣壓力大才導致失誤？

按照籤表，何冰嬌今日8強將與中國隊友陳曉欣對壘，爭入4強。不過，暫時未知其傷勢是否嚴重，會否影響她出戰8強。

Nitchaon Jindapol在最後關頭失誤，不敵何冰嬌出局。（資料圖片）

片段48分58秒 Jindapol 發球失誤