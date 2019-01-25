【澳網】祖高域輕取樸利　周日鬥拿度力爭連贏3個大滿貫

澳洲網球公開賽男單4強，塞爾維亞球手祖高域（Novak Djokovic）只花1小時23分鐘，以盤數3︰0淘汰法國的樸利，決賽將與拿度上演2012翻版。祖高域去年連贏溫布頓與美網，若周日取勝將可連贏3個大滿貫。

祖高域和樸利職業生涯首次對決，祖高域年紀較法國對手年輕7歲，他在首局先發球時曾出現阻力，經驗豐富的他冷靜保住發球局。1.85米的樸利最高發球時速達205公里，但他第一發得分率只有55%，加上犯了10個無壓力失誤，祖高域只花23分鐘便以6︰0取下首盤。

之後兩盤樸利表現有起色，不過大局由仍祖高域控制，他最終花1小時23分鐘便以6︰0、6︰2及6︰2過關。

祖高域首次對樸利，以出色的接發球取勝。（路透社）

祖高域與樸利數據（按圖放大）

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澳洲網球公開賽男單決賽 Now670/FOX+ 1月27日下午4︰00

祖高域2012年激戰6小時挫拿度

去年連贏溫布頓及美網後，累積14次大滿貫得主祖高域，周日與17次大滿貫得主拿度上演2012澳網決賽翻版。當日他們激戰5小時53分鐘，最終祖高域以盤數3︰2僅勝，在致詞時二人累得要工作人員安排椅子，讓二人坐下來休息。

兩大天王之戰，勝方將可追近費達拿20個大滿貫的紀錄。祖高域對賽以27勝25負略佔上風，最近一次對賽為2018溫布頓4強，當時他勝激戰5盤取勝。

祖高域在2012年澳網決賽，苦戰下以盤數3︰2勝拿度，成為近年澳網經典戰役之一。（資料圖片）

2012澳網決賽 祖高域近6小時僅勝拿度精華