【單車・世界盃】李慧詩李燕燕團體競速未晉級　明鬥爭先賽爭金

世界盃場地單車賽今日（25日）展開正賽，港隊全日僅出戰女子團體競速賽，出賽名單改完又改後，終落實由李慧詩伙拍李燕燕參賽，兩人合作在資格賽踩出34.228秒，未能晉級。 攝影：羅君豪

世界盃場地單車賽今日上演男、女子團體追逐賽、以及男、女子團體競速賽，港隊只在女子團體競速賽亮相。出賽組合原本是李慧詩（Sarah）伙拍馬詠茹，賽前先轉換成馬詠茹/李燕燕，最後定案則是李慧詩/李燕燕，由李燕燕出任第一棒，Sarah負責衝刺的第二棒，兩人合作踩出34.228秒，與早前亞運會李慧詩/馬詠茹造出的33.484秒香港紀錄有距離，最終港隊僅列第11，未能打入前8，提早出局。兩大勁旅中國及德國，分別踩出33.377秒及33.575秒的戰績，以第一及第二名晉級。

李慧詩李燕燕團體競速未晉級。（羅君豪攝）

李慧詩明鬥爭先賽劍指今季第4金

談及爭牌重點李慧詩，沈金康指Sarah是為了讓師妹得以上陣而參賽：「相信李慧詩很努力，她知道今天這比賽不會有獎牌，但想讓年輕運動員有機會出賽，給她們信心，她就參加這比賽。」李慧詩明日將鬥爭先賽，她今季先後在法國、加拿大及新西蘭站奪金，雖因未有參戰德國及英國站而暫列總成績第三，但總成績排第一的澳洲車手莫頓未有來港，若Sarah主場封后、同時總成績暫列第二的烏克蘭車手史達莉高娃失利，則有望取得今季世界盃的總冠軍。不過沈教練希望Sarah以輕鬆應付：「這是主場嘛，希望她心情放鬆，不在意獎牌，總之自己就要努力，我也希望香港有更多人入來看比賽，看看香港運動員怎樣努力，至於結果不重要。」

李慧詩今天出戰團體競速，周六亦會出戰。（羅君豪攝）

場地單車世界盃香港站首日戰況，按圖即看：

+ 6 + 5 + 4

港隊明日出戰5項目

明日（1月26日）港隊將參戰全部5個項目，女子爭先賽除李慧詩外，另外兩名港將馬詠茹及李海恩均會參賽，楊倩玉、梁寶儀及逄瑤三人中有兩人會參加女子麥迪遜賽；男子方面，梁嘉儒將出戰全能賽，羅子駿則參加競輪賽，男子捕捉賽方面，張敬樂及高肇蔚皆有報名。