【單車】李慧詩競輪賽添金　0.004秒「絕殺」奧運銅牌

「牛下女車神」李慧詩在場地單車世界盃新西蘭站煞科戰，乘昨日於爭先賽金牌之勇，今早在競輪賽大熱封后，取得今季此項首金，在下周出戰香港站前以兩金完美作結。

在去年亞運橫掃兩金的李慧詩（Sarah），雖曾休戰兩個月，去年末復出即展示王者實力，於兩站爭先賽摘金，惟在法國站競輪賽僅奪銅牌。Sarah在今早首圈小組先以11.508秒戰勝英國車手、奧運爭先賽銅牌馬真特（Katy Marchant）和烏克蘭的芭素娃（Liubov Bosova），再於次圈不敵法國車手Mathilde Gros挾小組次名晉身決賽。

女車神在最後直路大爆發，壓線擊敗英國奧運銅牌得主馬真特。（相片由公關提供）

Sarah在決賽再遇上強敵馬真特和芭素娃，排在第4位的她於領航電單車離開賽道後緊守第4，在最後一圈過彎發力搶出，連過澳洲和波蘭車手擠上前3，於直路加強力度連過一直守在前二的馬真特和芭素娃，壓線以11.408秒、0.004秒之差擊敗奧運獎牌代表馬真特。

Sarah獲勝後坦言驚喜：「因為在爭先賽之後，昨晚都12時多才睡。」（相片由沈金康教練提供）

由外彎煖到直路以0.004秒力壓對手，Sarah展現王者實力。（由沈金康教練提供）

於今站勇摘兩金的Sarah，獲獎後難掩喜悅：「好開心兩個比賽都取得第一，其中競輪賽比較難，因為在爭先之後只得很少時間休息，幸好過場時間較長可以休息。」她又謂這面金牌有驚無險：「很驚喜，因為去到最後都比較累，便放開點跑，最後可以絕殺、稍為壓過英國車手，好開心！希望返回香港站都有大家來支持我，一齊畀心機。」

香港單車代表隊將於1月25至27日在香港單車館主場出擊，角逐場地單車世界盃。