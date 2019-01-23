【單車・世界盃】沈金康：李慧詩是否奪金不重要　國際賽3月上演

世界盃場地單車賽香港站周五（25日）正式揭開戰幔，各支參賽車隊包括香港隊，連日在將軍澳香港單車館訓練，港隊的長距離組別今日（23日）亦參與訓練，而短距離組別僅作輕鬆操練，「牛下女車神」李慧詩則休息一天。 香港單車代表隊總教練沈金康稱，李慧詩在香港站能否再奪金牌「不重要」，最重要的是實踐戰術目標。

香港隊今日繼續在香港單車館訓練，長距離組別的梁峻榮、張敬樂、梁嘉儒、高肇蔚、逄瑤、梁穎儀、楊倩玉，均有「落鑊」訓練，李慧詩則未有現身。不過在港隊離開賽道後，日本隊兩名車手不慎「炒車」受傷，其中一名車手傷勢較重，需要立刻送院治理，另一人則可自行離開賽道。

日本隊兩名車手不慎「炒車」受傷，其中一名車手傷勢較重，需要立刻送院治理。（高詩琦攝）

世界盃場地單車賽香港站周五（25日）正式揭開戰幔，港隊總教練沈金康稱，李慧詩目前狀態「可以」。（高詩琦攝）

為免眾港隊車手分心，港隊總教練沈金康未有安排各運動員受訪。沈教練稱，李慧詩目前狀態「可以」：「她從紐西蘭回來後一直休息，昨天進行了專門訓練，上午進行場地訓練，下午進行體能訓練，使她盡快進入狀態，今天調整後，明天進入專門訓練。我相信只要這兩天她的身體不發生大問題，她的體力應該是沒有問題的，而且她精神也很好。」

李慧詩繼巴黎站及米爾頓站後，再於世界盃新西蘭站贏得爭先賽冠軍。圖為巴黎站賽事。（Getty Images）

沈金康：執行戰術風格較金牌重要

李慧詩今季在法國、加拿大及新西蘭三站世界盃，均奪得爭先賽金牌，競輪賽方面則在新西蘭站奪金，但沈金康認為Sarah在主場並非一定要拿金牌：「我感覺她拿不拿金牌，對她的奧運資格並不是重要的，最重要是她能不能表現出自己想做的戰術風格。她應該嘗試不同比賽方式、針對不同對手，使她的比賽經驗更豐富。」

對於李慧詩在競輪賽表現未及爭先賽穩定，他則稱：「競輪的偶然性因素比爭先賽要大得多，以往李慧詩在200米速度並不是最高的時候，很多的情況下都要靠競輪賽獲得一、兩次的成功，這種成功實際上是不穩定的，我們希望李慧詩能在競輪賽當中，穩定的去佔據一定的位置，而不是大起大落。」

世界盃香港站明日將舉行團體追逐賽資格賽，港隊未有派員參加，將集中在更有把握的麥迪遜賽及全能賽。（高詩琦攝）

國際單車賽港隊寓賽於操

世界盃香港站明日將舉行團體追逐賽資格賽，港隊未有派出運動員參加，沈金康坦言運動員人數不足，而且港隊難以打入世界前八取得奧運資格，因而決定集中在麥迪遜賽及全能賽方面爭取資格。

另外，3月8至10日香港單車館將上演「保誠國際單車賽」，賽事在3日內進行6項傳統賽事，包括麥迪遜賽、團體淘汰賽、記分賽、200米計時賽、爭先賽及競輪賽，香港車手如李慧詩、梁峻榮及張敬樂均會參加，沈金康稱會以賽代練：「這個比賽從推廣的角度比實際上的重要性高得多，香港隊將會參加這個比賽，根據比賽的一些規程，會選擇一些運動員參加。那時世錦賽（2月27日至3月4日）已經結束了，可以當成一個訓練性的比賽。」