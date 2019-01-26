【法甲】摩納哥3個月後炒亨利再聘查甸　管理層承認犯錯

亨利去年10月首次擔任主帥，未能挽救摩納哥的成績，結果被解僱，或令人失望，但絕不意外。然而，最令人拍案稱奇的是，摩納哥竟然「翻撻」邀請季初被炒的查甸回歸，還簽約兩年半之久，真的令人摸不着頭腦。

去年10月，名宿亨利（Thierry Henry）走馬上任，接替被解僱的查甸（Leonardo Jardim），欲拯救成績陷於水深火熱之中的摩納哥。不過，球隊成績沒有改善，亨利在位104日後離職，而奇怪又諷刺地，接替他的竟又是查甸。摩納哥在官網宣布再委任查甸為帥，而且簽約兩年半，查甸及其團隊會在周日上任。

摩納哥在官網宣布，再聘查甸為帥。（互聯網）

副主席華斯利耶承認夏天轉會窗買人，以及季初炒查甸犯錯。（視覺中國）

經過3個多月時間折騰，摩納哥最終聘回舊帥查甸，管理層難免要解話。副主席華斯利耶（Vadim Vasilyev）將責任攬上身，他說：「我們正經歷困境，我承認個人需要為此負責。我們不得不承認，在夏天出售太多重要球員，儘管我們有投入資金，但買代替球員時犯錯。我們無法建立到一支全新又具競爭性的隊伍，當初解僱查甸的決定做得太早。」

華斯利耶續說：「當查甸離職時，我就說過，他執教摩納哥的一段日子，是球會史上其中一段最輝煌的時刻。今日，我們發現查甸在球會的故事尚未完結，他應該得到機會去完成他未完的工作。」

查甸在去年10月被摩納哥炒魷。（視覺中國）

亨利去年10月接手後，摩納哥成績沒有改善。（視覺中國）

此外，華斯利耶感謝亨利這3個多月的貢獻，並表示在客觀上，球隊傷兵滿營，阻礙亨利爭取好成績。他說：「亨利可能需要更多時間去實施他的計劃。從我們的角度看，不幸地，我們不能再遲疑，一定要在這個時間作出這個決定。因此，我們決定與亨利結束合作關係。」

摩納哥如今仍排法甲尾二，早前更在法足盃出局。亨利在被炒後，也發表聲明，對於離隊感到難過，但他承認一切皆以球隊利益為先。他說：「由我第一日教摩納哥開始，我的理念就是球會為先。我相信我們的陣容以及新簽的球員，可以更好地面對下半季的挑戰，爭取連勝的走勢，兌現這套陣容應有的潛能。」