【英超】法比加斯投摩納哥穿44號球衣　臨別留言感謝車路士職球員

早前盛傳離開車路士的西班牙中場法比加斯，正式宣布加盟法甲球隊摩納哥，與前隊友亨利再度聯袂，簽約該支法國球隊3年半，有望在今輪聯賽披甲上陣。法比加斯在個人社交網站中貼文，感謝一眾車路士職球員對他多年的照顧。

現年31歲的西班牙中場法比加斯（Cesc Fàbregas），曾效力阿仙奴及車路士兩支倫敦球會，在英超賽場中合約馳騁13個球季，如今再度離開英格蘭，轉戰法甲聯賽。法比加斯今季在車路士並非聯賽的常規正選，他離隊的傳聞早已不絕於耳。車路士及摩納哥的官方網站中，亦公布該名31歲的中場球員，將轉會他投，與前阿仙奴隊友亨利於摩納哥故劍重逢。

摩納哥於官方網站發布法比加斯加盟的消息，並簽下一紙3年半的合約。（Twitter截圖）

法比加斯在個人社交網站中，公布他將在摩納哥穿起44號球衣。（Instagram截圖）

法比加斯與摩納哥簽下一紙3季半的合約，直至2022年夏天，他將穿起44號球衣。法比加斯表示急不及待在法國展開職業生涯的新一頁，並希望協助球隊改善戰績，「我十分榮幸能夠效力這支歷史悠久的球會，摩納哥擁有不少有潛質的年青球員，加上少帥亨利，使我更期待為球隊披甲。我希望在今輪的聯賽中上陣，為球隊取得佳績。」法比加斯有望在今輪作客馬賽的法甲中披甲，上演在法甲的處子戰。

亨利與法比加斯兩位前阿仙奴隊友，將於摩納哥換個身份，再度合作。（Getty Images）

在車路士效力5個球季的法比加斯，期間為球隊贏得兩屆英超錦標，宣布轉會後亦隨即於社交網站中貼文，向「藍軍」的職球員致謝，「致車路士的每一人，我要首先感激班主阿巴莫域治把我帶進車路士，然後一眾隊友使我贏得不少錦標，當然少不了職員及球迷。我在車路士度過一段難以置信的旅程，使我對車路士相當不捨，我會掛念這裏的每事每物，祝願球隊在未來繼續取得成功。」

法比加斯在社交網站上發文，感激車路士上下在多年的照顧。（Instagram截圖）

此外，不少「藍軍」球員如大衛雷斯﹑夏薩特及巴克利等人，亦對法比加斯有相當高的評價，並祝願他在摩納哥同樣取得成功。

車路士球員紛紛向法比加斯送上祝福（按圖放大）

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