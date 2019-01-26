【單車・世界盃】李慧詩封后　無敵姿態奪今季爭先賽第4金

世界盃場地單車賽（26日）今日上演女子爭先賽，李慧詩繼早前在法國、加拿大及新西蘭站獲此項目金牌後，今日於香港站再度封后，季內參加4站世界盃全部摘金。 攝影：李澤彤

說李慧詩今日以「無敵姿態」封后絕不為過，早上上演的200米資格賽，李慧詩壓軸出場踩出10.729秒，首名直入1/8決賽後，再擊倒日本的小林優香晉身1/4決賽（8強）。1/4決賽開始採用三局兩勝制，李慧詩遇上1/8決賽淘汰師妹李海恩的澳洲車手禾特，以直落兩局淘汰對手；同時主要對手如鍾天使、禾露娃及馬真特，悉數於1/8決賽止步。

李慧詩今季參加4站世界盃，爭先賽全數封后。（李澤彤攝）

晚上環節展開時，將軍澳香港單車館已坐滿逾9成，「女車神」繼續以表現回報入場支持的市民，4強連續兩局擊敗立陶宛老將古碧姬蒂，一局不失殺入金牌戰。另一場4強大戰，韓國的李惠珍以2：1反勝烏克蘭的史達莉高娃。

李慧詩（前）面對韓國的李慧珍（後），連續兩局大拋離輕勝。（李澤彤攝）

李慧詩奪金後，繞場一周接受觀眾祝賀。（李澤彤攝）

李慧詩在金牌戰面對李惠珍，未受太大考驗，直落兩局擊敗這個韓國老對手，首次在香港主場贏得世界級大賽冠軍，而且今季參加的4站世界盃，全數於爭先賽奪金，氣勢一時無兩。李慧詩明日再戰另一重點項目競輪賽，力爭繼新西蘭站後，再次力爭爭先及競輪雙金。

李慧詩晚上出戰爭先賽決賽，單車館坐滿九成觀眾席。（李澤彤攝）

場地單車世界盃香港站激戰連場，連鳥兒也被吸引入場觀戰？（李澤彤攝）

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