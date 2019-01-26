【單車．世界盃】李慧詩主場奪首金未鬆懈　「大家明天嗌爆全場」

世界盃場地單車賽香港站，「牛下女車神」李慧詩（Sarah）在女子爭先賽封后，奪得港隊首面主場上演的世界盃分站賽金牌。 不過無論是Sarah或港隊總教練沈金康，都未因佳績而放鬆，集中精力備戰明日（27日）煞科日的女子競輪賽，希望再下一城。 攝影：李澤彤

李慧詩今日在女子爭先賽，由1/8決賽到金牌戰，總共7圈賽事皆一局不失下奪魁，盡顯霸氣。不過向來自我要求極高的Sarah坦言，狀態未及去年10月第一站世界盃（法國站），而且受敏感症狀困擾，一度擔心影響表現：「今天也有點怕會否發出來，但好開心維持一樣的水平，希望今晚休息得較好，恢復體力，明天再應戰。」明日李慧詩將伙同師妹李海恩角逐競輪賽，隊友楊倩玉亦會參戰女子10公里捕捉賽，逄瑤則參加女子全能賽；男子方面，羅子駿亮相爭先賽，梁駿榮及張敬樂亦終於登場，合作出戰麥迪遜賽，明晚門票已然售馨，Sarah呼籲市民營造主場氣氛：「明天最後一天了，希望大家都嗌爆全場！」

香港幾次主辦場地單車國際大型賽事，港隊皆與冠無緣，今天終由李慧詩改寫往績。（李澤彤攝）

李慧詩：一直不敢笑

即使全日在爭先賽一局未失，李慧詩直言「一直不敢笑」：「直到獲金牌後才放鬆了一點，今天整天整天都很怕有什麼失誤而錯失獎牌，最後拿到獎牌總算鬆一口氣，希望明天也能像今天般發揮得好。」在2016年初的世界盃香港站、到2017年香港主辦的世界錦標賽，Sarah一直未能在主場一嘗金牌滋味，今日終於站上頒獎台最高一級，她笑言：「第一次在主場拿冠軍，很興奮，前幾年都是前三，今次可以給大家一個交代，希望明天也能拿到獎牌。」明天向要參加女子競輪賽的她，希望能發揮出如今日般的水準。

李慧詩（前）於決賽面對韓國的李慧珍（後），未逢敵手。（李澤彤攝）

是日場地單車世界盃報道：

楊倩玉（中）與梁寶儀（左）「攜手」助港隊出戰女子麥迪遜賽。（李澤彤攝）

攝影師凝住港隊連場激戰，按圖即看：

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沈金康盛讚李慧詩心理穩定 細節有待改善

港隊總教練沈金康則稱讚愛徒Sarah心理穩定：「在主場比賽時她的表現很穩定，心理很冷靜，我相信她的心理非常穩定，才表現了她訓練的能力。」不過，沈教練亦認為這名金牌車手表現仍有不足之處：「今次贏的這些對手，下一次會有新的應對李慧詩的戰術，所以她以後的路走起來更艱難，對她來說也更刺激。」

明天的女子競輪賽是李慧詩另一強項，沈金康指Sarah早前在新西蘭站奪金、今站又已贏得爭先賽，每個運動員都視她為對手，「所以她要用一個更穩定的心理去組織自己比賽的戰術，去發揮出來，若她能冷靜處理，表現應該會不錯，但是競輪賽是多變的項目，誰能把握，機遇就給誰」。李慧詩在今站競輪賽的主要對手與爭先賽類同，包括中國的鍾天使、立陶宛的古碧姬蒂、爭先賽決賽對手李惠珍等。

場地單車世界盃香港站2019。（李澤彤攝）

除了港隊戰將，外國車手同樣值得支持，按圖欣賞：

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梁嘉儒全能賽排18位

今日梁嘉儒出戰男子全能賽，早上在首兩個項目－－10公里捕捉賽及配速賽，分別排20名及11名，晚上再戰淘汰賽及25公里記分賽，先於淘汰賽排第18名，在記分賽3次衝圈過後成功超圈一次，獲得額外20分，最終以56分完成全能賽，總排名第18。港隊於女子麥迪遜賽雖是亞洲勁旅之一，去年曾於雅加達亞運會獲銀牌，惟實力跟歐美車手始終有差距，今日由楊倩玉及梁寶儀參戰女子20公里麥迪遜賽，最後在被超圈兩次下列最後一名。