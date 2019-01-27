【英超】經理人公司發起眾籌尋E沙拿　8萬網民聯署籲重啟搜救行動

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阿根廷前鋒伊美利安奴沙拿（Emiliano Sala）日前落實由法國南特轉投英超卡迪夫城，惟他乘坐私人飛機準備履新時，飛機失蹤，至今仍然下落不明。當地警方以存活機會渺茫為由宣布停止搜索，但球圈人士與網民踴躍支持下，沙拿經理人公司發起的眾籌已接近籌得30萬歐元，足以支付私人搜索。

根西島警方在當地時間周四下午確認終止搜救行動，但球會、球迷以至美斯等球圈人士及阿根廷總統，都先後公開發聲，呼籲警方不要放棄。沙拿的經理人公司Sport Cover，周五在網上發起眾籌，希望以私人途徑重新進行搜索；網民反應熱烈，踴躍捐款，眾籌目標數字因此推高至30萬歐元（約267萬港元），目前為止已籌得超過26萬歐元。

網民踴躍支持，眾籌短短兩日已籌得超過26萬歐元。（互聯網截圖）

據傳媒報道，南特教練夏利荷錫、李斯特城翼鋒迪馬雷格雷、曼城中場根度簡等球圈人士，亦是眾籌捐款者，而效力巴黎聖日耳門的法國中場拉比奧特捐出高達2.5萬歐元。

網民支持重啟搜救行動留言：

「我捐錢，因為我相信他在生！」　（Tri Phan）

「我相信伊美利安奴仍然在生，機師也是！會找到他們的。請不要停止搜索！永不放棄！」　（Olga Sabova）

「伊美利安奴沙拿給予卡迪夫城希望，我們給他的家人希望吧。」　（steven stockford）

「奇蹟會發生，不要放棄……祈求有一個好結果。」　（B Smith）

「沙拿，很希望能夠看到你為我們比賽。仍然不能相信。」　（Spike, Jen, Dyl, Neve）

南特U19比賽不忘為E沙拿打氣。（南特官方Twitter截圖）

南特U19比賽不忘為E沙拿打氣。（南特官方Twitter截圖）

除了眾籌，亦有網民在change.org發起聯署，希望沙拿及機師的搜救行動繼續，至今累積逾8萬簽名。

今個周末舉行的多場賽事如法甲聯賽、英格蘭足總盃等，賽前以不同形式支持沙拿，南特U19球員則在比賽前穿上印有沙拿照片與名字的白色T恤。另一邊廂，由於沙拿家人對其生還仍抱有希望，據報他們要求球會不要戴黑紗比賽；周二英超對阿仙奴一仗，卡迪夫城職球員只會戴上黃色水仙，為他打氣。

米杜士堡對紐波特郡的英足總盃賽事，支持E沙拿的字句在球場大電視出現。（Getty Images）

史雲斯對基寧咸的英足總盃賽事，支持E沙拿的字句在球場大電視出現。（Getty Images）

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卡迪夫城日前宣布從法甲球會南特簽入E沙拿。（資料圖片）

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