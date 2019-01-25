【英超】警方指E沙拿生存機會微　家人及前球會籲警方繼續搜索

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新加盟卡迪夫城的E沙拿，早前在前往卡迪夫的小型飛機上失去聯絡。英﹑法兩地亦有派員參與搜救，但經過數日搜索後仍然未有音訊。根西島警方宣布將停止搜索行動。E沙拿的家人及前效球隊南特在社交網站中發文，希望警方不要放棄搜索。

卡迪夫城在冬季轉會窗中，以破球會紀錄的轉會費羅致阿根廷球員E沙拿（Emiliano Sala）。該名28歲的阿根廷球員，在周一（21日）乘小型飛機前往卡迪夫時，途中失去聯絡。英國及法國兩地亦派員搜索，但經歷數日後卻未有任何線索。

卡迪夫城球迷亦祝福E沙拿吉人天相。（路透社）

根西島警方在當地時間昨日（24日）於Twitter中公布，經過數日大範圍搜索後依然未有任何發現，警方指二人的生存機會渺茫，除非有重大的更新，否則將取消搜救行動。

根西島警方指經過數日搜索後未有發現，將取消搜救行動。（Twitter截圖）

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在當地警方公布取消搜索後，E沙拿的家人及前球會南特亦不希望當局放棄搜索。E沙拿的姐姐Romina在消息公布後，她依然深信E沙拿仍然生還，「我希望當局不要取消搜索，他是個鬥士，我相信弟弟仍然生還，所以千萬不可停止搜索。」

南特一眾球員在E沙拿失蹤後進行操練，亦顯得神情哀傷。（視覺中國）

E沙拿的前球會南特同樣要求當地警方繼續搜索，球會上下與支持者亦對E沙拿家庭送上支持，「我們球會上下要求當局並不能停止搜索，為了E沙拿的家人，我們所有人的心亦與他們同在。」

南特在Twitter中發文，希望當局不要放棄搜索。（Twitter截圖）

E沙拿前球會南特球迷為他獻花。（視覺中國）

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