【手球精英賽】梁銶琚男隊九度平手後險勝青松　女隊盼再入決賽

今天（20日）學界體壇十分精彩，除了籃球精英賽，全港學界精英手球比賽亦於天瑞體育館上演，屯門區代表順德聯誼總會梁銶琚中學男子隊更與香港道教聯合會青松中學合演激戰，全場9次打成平手，直至為青松下半場最後5分鐘有球員被罰離場，寡不敵眾，梁銶琚乘機連追3分，最終以16：14險勝，晉級8強。 攝影：徐焌然

面對今年港九區亞軍青松，梁銶琚中學男子隊毫不怯場，縱然身材輸蝕，但仍頻頻以「順擋」配合打破對方防線缺口，一度領先8：5。然而青松臨完半場前連追3分，兩隊賽和8：8完半場。

面對青松的頑固防守，梁銶琚以配合打破對手防線。（徐焌然攝）

手球精英賽圖輯

+ 4 + 3 + 2

隊長符鈞淇（藍衫）雖然身材不高，但勝在速度搭救。（徐焌然攝）

下半場6度打和 「2分鐘」犯規成關鍵

下半場戰情繼續激烈，兩隊入球梅花間竹。直至比賽剩餘5分鐘，青松有球員因防守犯規被逐離場2分鐘。雖然當時青松領先14：13，但場內僅餘6人對戰力有太大影響，最終梁銶琚中學連取3分，以16：14反勝晉級。

梁銶琚隊長陳凱維及符鈞淇皆是中六生，兩人希望「搏盡無悔」，「既然我們贏到屯門區冠軍，不如嘗試在今年精英賽盡力作戰，搏得一面獎牌」。符鈞淇回想起前年先於4強不敵英華書院，再於季軍戰對拔萃男書院落敗，今年希望有所突破，「前年接連不敵英華及男拔，今年目標為創歷史，突破殿軍這個校史最佳的成績」。

梁銶琚一眾師兄師姐都有來到現場觀戰，相信今日賽果會令他們滿意。（徐焌然攝）

梁銶琚男子隊以2分氣走青松，賽後欣喜若狂。（徐焌然攝）

女子隊望決賽再對協恩

至於梁銶琚女子隊戰情則相對輕鬆，全場領先之下以18：7大勝嘉諾撒聖瑪利書院。隊長李芷欣表示與去年勇奪精英賽亞軍的陣容相比，今年大部份主力都已告畢業，但這樣反而激勵到球隊，「有大部份主力畢業，今年我們更齊心練習。在精英賽籤運不俗，與勁旅協恩中學分在上下線，所以有信心再度殺入決賽」。女子隊8強將會面對石籬天主教中學，李芷欣透露球隊將會有針對性部置，男子隊8強將硬碰可立中學。