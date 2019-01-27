【單車・世界盃】梁峻榮張敬樂奧運前專攻麥迪遜　欲一嚐奧運滋味

世界盃場地單車賽的煞科日的下午，上演了男子麥迪遜賽，比賽一共30公里，共有12個衝刺圈。梁峻榮/張敬樂合作代表香港出戰，兩人曾於第6個衝刺圈得第三，惟其後未能保住頭三位置，最後一圈由梁峻榮衝刺，並以第14名完成賽事。

比賽最終由紐西蘭組合於最後一圈衝贏，共得33分奪冠。與紐西蘭組合不相上下的澳洲組合僅落後4分，屈居第二。

賽後，張敬樂坦言，比起以往兩屆香港站世界盃，今次是狀態最好的一次。他又指滿意今日的表現，「今仗同樣是奧運積分賽，在眾多選手都『爭崩頭』的情況下，今日都算發揮不俗」。今仗競爭比一般大、場面又較混亂，兩人均相信他們在力量、技術方面都需大大提升，才能挑戰更高的位置。

梁峻榮/張敬樂在麥迪遜賽合作，以第14完成。（盧翊銘攝）

有別於以往的做法，梁峻榮以及張敬樂在2020年東京奧運前的餘下一年半，將會專注麥迪遜賽，不再需要兼項。張敬樂對這樣的安排感到高興，只是體力上還需習慣這樣的比賽模式，「以前在亞錦賽、世錦賽中，都是完成細項目及全能賽後才進行麥迪遜賽。但前面的比賽都比較高強度的時候，在出戰麥迪遜賽時已消耗了不少體力。」。梁峻榮亦笑言「我經常跟教練說：『「全運會、亞運會都曾拿過金牌了，奧運會又會如何呢？』」專項或許是賭注，但梁峻榮更相信，這樣安排會增加港隊參加奧運的機率，「未到奧運週期時的比賽氣氛明顯輕鬆，有些國家甚至會派出新晉運動員，但臨近奧運年，每個國家都會全力爭分。因此我們漸漸發現專項的重要性，同時自己的壓力又可減輕一點」。

梁峻榮/張敬樂之後會專注麥迪遜賽，希望挑戰東京奧運。（盧翊銘攝）

梁峻榮亦補充，開始有專項車手甚至香港單車隊帶來正面的影響，提及自己去年世界盃場地單車賽有參加的全能賽今年改為由梁嘉儒出戰，「我一直都希望其他師兄師弟有機會落場，而我跟張敬樂一直都專注麥迪遜賽，那麼我們就專攻這項，其他項目就可以有新的配搭及運動員」。

對於今個世界盃週期，梁峻榮認為他們倆的組合表現進步不少，「以往經常會『甩手』，近來比賽頻密一點，明顯技術及默契越來越好」。張敬樂表示，大家都全力付出的時候，拿獎牌要視乎天時、地利、人和，但都期望兩人能練出穩定的表現。

逄瑤以第20完成女子全能賽。（盧翊銘攝）

出戰女子全能賽的逄瑤，早上在7.5公里捕捉賽最後一名完賽，再以第17名完成7.5公里配速賽。到下午的環節，逄瑤在淘汰賽取得第13位，在最終的記分賽未能得分之下，以總排名第20位完成全能賽。楊倩玉隨後在女子10公里捕捉賽，獲得第16名。