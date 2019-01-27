【單車・世界盃】李慧詩競輪賽封后　李海恩獲銅牌

・世界盃場地單車賽今日（27日）煞科，作為主場兼今季最後一站，一眾港將都搏到盡，其中「牛下女車神」李慧詩及師妹李海恩雙雙在競輪賽過關斬將，打入獎牌戰，最終「大師姐」李慧詩奪金，以雙金完成今站賽事；李海恩更是首度獲得世界盃獎牌，爭得一面銅牌。 攝影︰盧翊銘

競輪賽第一圈，李慧詩在第一組出賽，抽得排第6位隨電動車出發的Sarah，在電動車離開賽道後未有急於進攻，伺機而動，到餘一圈半時，才開始加速超越其餘各個車手，最後亦在未有太大壓力下，以小組第1名晉級下午的第二圈；至於另一港將李海恩在第3組出擊，剛出發就出現小插曲，同組的加拿大車手艾美莉亞禾殊出發時犯規，終被取消資格，比賽重新開始後，抽中第一名出發的Jessica在餘一圈半時發力突圍，同樣以小組首名打入第二圈。

李慧詩（中）在外檔以高速後上，贏得金牌。（盧翊銘攝）

李慧詩（左）賽後大讚銅牌的李海恩把握到機會。（盧翊銘攝）

第二圈賽事，李慧詩與老對手鍾天使及小林優香同組，跟鍾天使鬥到最後一刻，仍順利以首名殺入獎牌戰；更令人驚喜的是李海恩，她雖與去年世界錦標賽競輪賽冠軍、比利時的迪格蘭迪妮，及立陶宛老將古碧姬蒂同組，但仍力壓眾強敵，首名衝線，打入獎牌戰。

兩名港將一同在決賽跟迪格蘭迪妮、鍾天使、軒絲及大田Riyu交鋒，最終李慧詩首名衝線獲金牌，個人今站以兩金完成，李海恩則獲銅牌，成為個人首面世界盃獎牌，可謂她在2017年回流加盟港隊以來的生涯高峰。

李慧詩接受全場觀眾歡呼。（盧翊銘攝）