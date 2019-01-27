【足總盃】元朗晉級終止7場不勝頹勢　東方爆冷首圈出局

2018年1月27日，元朗創造本地球壇近年少有的傳奇故事，事隔50年後再奪高級組銀牌冠軍；一年後的今日（27日），佳聯元朗雖無緣衛冕銀牌，但卻以「作客」身份於主場元朗大球場迎戰凱景，展開足總盃首輪賽事，最終以兩球痛宰對手。 元朗主教練郭嘉諾認為一切是命運安排，「1.27」對元朗特別有意義，希望藉今場勝仗再激勵球隊士氣，以殺入足總盃決賽為目標。 至於東方龍獅卻意外地不敵位處港超「尾二」的夢想FC，於足總盃首圈止步，並且各項賽事最近3場皆未能取勝。

元朗與凱景於今季盃賽仍未開勝門，銀牌皆於首輪被淘汰，菁英盃分組賽亦全數落敗，不過論近況凱景新加盟的外援發揮不錯，上仗於聯賽爆冷擊敗冠忠南區，相反元朗雖於落後下逼和大埔，但已7場都未能取勝。凱景今仗繼續起用多位借將，許嘉樂、域陀及羅拔等擔正，鬥南區有好表現的韓援金玟基亦正選披甲。元朗方面改由葉嘉宇把關，前線以兩位外援慕沙及基爾頓進襲，新加盟的王睿及張健峰則再度獲派上場。

慕沙施展窩利抽射，為元朗先開紀錄。（袁志浩攝）

凱景韓援金玟基今仗表現對辦，不過球隊多次機會都未能把握，最終無緣晉級。（袁志浩攝）

元朗換邊後逆轉形勢 兩巴西外援各轟一球晉級

凱景上半場為較多威脅的一方，2分鐘即有許嘉樂右路傳中，入楔的安基斯遠柱頭槌攻門越楣而過。凱景之後無論許嘉樂的反擊、羅拔接應金玟基銅頭一搖，以及金珍曙乘門前混亂施射均無功而還，最接近入球的一次出現在35分鐘，金玟基禁區內靠左位置起腳，惜皮球中近柱彈出，後上的安基斯欲補中卻射得太正，被元朗門將葉嘉宇一抱入懷。完半場前元朗有慕沙左路突破，推順後於峨眉月頂附近狂抽，但又未能命中目標，半場雙方以0：0戰和。

換邊後雙方火藥味甚濃，多番出現犯規及埋身肉搏，凱景雖有金珍曙中路勁射遭葉嘉宇撲出，但其後被元朗反壓，61分鐘元朗外援基爾頓開出角球，慕沙半車身窩利抽射建功，助元朗取得領先優勢。僅5分鐘後元朗再添紀錄，基斯接應隊友妙傳後心口壓入禁區，快出迎的陸平中一步射破對方十指關，最終元朗於564名球迷見證下以2：0擊敗凱景，晉級足總盃8強後，將會於3月31日迎戰香港飛馬。

元朗今季於主場成績有保證，曾逼和傑志及大埔，今仗雖是「作客」，卻有運地被安排於元朗大球場舉行，獲得564位球迷入場支持。(袁志浩攝)

+ 8 + 7 + 6

郭嘉諾：下半季是時候發威

翻查資料顯示，元朗自去年10月20日大勝夢想FC後，賽前已有逾3個月未嘗一勝，今仗雖終止7場不勝場頹勢，但主教練郭嘉諾指球隊經歷新一輪傷兵潮，陳嘉豪、卡立及葉子俊等短期內無緣披甲，削弱球隊的陣式變化，但希望藉下半季較多賽事安排於主場上演，可取得優勢：「對上7場賽事，全部都非在元朗大球場舉行，今場官方上其實我們亦是作客，但總算是半個主場，下半季有更多主場賽事，我們是時候發威了，球員在主場都更放膽去攻，亦希望年輕球員生性。」

元朗終止7場不勝，將帥都十分高興。（袁志浩攝）

過去7屆足總盃，傑志5度封王，位處中下游的地區球隊元朗，是否能爆冷打破強隊壟斷？熱血主帥郭嘉諾當然未言放棄，期待靠籤運幫忙，踢出驚喜，「我賽前跟球員說，去年今日是元朗奪得銀牌冠軍的日子，上天安排在這日踢足總盃首圈，一定特別有意思。這屆我們的線路不錯，避開了傑志及和富大埔，這次要把握機會爭入決賽。」

東方龍獅有王牌艾華頓今仗受夢想後防緊纏，結果未能貢獻入球，球隊無奈首圈出局。（香港足球總會提供）

夢想爆冷小勝 東方首圈止步

至於另一場首圈賽事卻爆出冷門，夢想FC於深水埗運動場硬撼東方龍獅，上半場已連入兩球，先於11分鐘由梁子駿開出左路罰球，接應的拿祖跳頂入網；再於完半場前由馬高斯助攻希堅奴，無人看管下領成2：0。易邊後東方換入林學曦及笠臣加強攻力，惟強攻下僅於85分鐘由林學曦禁區內射網頂得手，追成較接近紀錄，不過為時已晚，最終四屆足總盃冠軍東方以1：2不敵夢想，於賽事首圈出局。至於殺入8強的夢想，將於3月30日惡鬥和富大埔，爭奪準決賽席位。