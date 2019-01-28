【賽車】艾朗素贏地通拿耐力賽錦標　惡劣天氣無阻奪冠

前F1世界冠軍艾朗素，在戰畢2018年F1賽季後，宣布暫別一級方程式，尋找其他新挑戰。艾朗素夥拍其餘3位隊友，出戰地通拿24小時耐力賽（24 Hours of Daytona），雖然賽事一度受天雨關係暫停，但無阻艾朗素首次贏得冠軍。

艾朗素（Fernando Alonso）在去年宣布於2019年離開F1賽場，轉戰其他不同賽事，爭取成為史上第二人贏得賽事的三大滿貫。艾朗素當然在F1贏得世界冠軍及摩納哥站冠軍，去年夥拍布美（Sébastien Buemi）及中嶋一貴，勇奪勒芒24小時耐力賽冠軍。艾朗素如今只剩印第安納波利斯500（Indy 500）的錦標，便能一圓三冠王美夢。

艾朗素戰畢2018的F1賽季後，暫別F1賽場，尋找其他新挑戰。（Getty Images）

艾朗素與另一位前F1車手小林可夢偉﹑雲達辛迪（Renger van der Zande）及佐敦泰萊（Jordan Taylor）合組Wayne Taylor Racing Cadillac車隊，出戰本年度的地通拿24小時耐力賽。今年賽事在天氣不穩情況下舉行，賽事兩度因惡劣天氣而暫停。

今年的地通拿24小時耐力賽在惡劣天氣下進行，兩度因天氣關係而暫停比賽。（美聯社）

兩位前F1車手艾朗素及小林可夢偉（左一）領軍下，Wayne Taylor Racing Cadillac贏得今年地通拿耐力賽的冠軍。（美聯社）

兩支Cadillac的車隊及Acura車隊皆戰至最後階段，賽事餘下3小時，艾朗素上場但因場地受天雨影響，一度跌落第3位，但他慢慢收復失地，結果在賽事暫停前，超前另一位前F1車手拿斯亞（Felipe Nasr）。其後賽事一直延後，結果宣布賽事結束，由艾朗素坐鎮的Wayne Taylor Racing Cadillac車隊贏走冠軍。

艾朗素（右一）首度贏走地通拿耐力賽的冠軍。（美聯社）

四位車隊成員與獎盃自拍留念。（美聯社）

艾朗素去年參賽只能以總成績38位衝線，今年卻踏上頒獎台最高一級，首度奪走地通拿24小時耐力賽的錦標。艾朗素今年在千變萬化的天氣下，仍能奪冠而回，亦指出今仗是難得的經驗，「今次耐力賽遇上瞬息萬變的天氣狀況，我們車隊在今年十分有競爭力，在地通拿般地標性的賽車場贏得耐力賽，對我意義重大，我感到相當高興。」