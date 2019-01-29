【武磊投西甲】愛斯賓奴社交網站成最大贏家　為上陣機會拒歐聯隊

武磊登陸西甲，令一向不算勁旅的愛斯賓奴（內地譯名西班牙人、RCD Espanyol）成為中國網民最新熱捧對象。愛斯賓奴多方面社交網站在兩日內受歡迎程度大增，早已成為最大贏家。

將穿上愛斯賓奴24號球衣的武磊，令愛斯賓奴多方面社交網站的跟隨者大增。截至1月29日早上11時，微博的粉絲由武球王轉會前的1.9萬，激增至兩倍以上的4.3萬。Twitter兩日內增加2600人followers，升至39.2萬。愛斯賓奴的IG同樣受惠，兩日內增加5700人。唯一沒有明顯增長的是Facebook，兩日來只有不足1000個新followers，相信是內地網民未能便用有關。

武磊帶傷戰亞洲盃，料休養3個月，屆時西甲已是季尾。（資料圖片）

武球王效應 愛斯賓奴社交網站受惠（按圖放大）

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武磊昨天接受中國傳媒訪問時，稱仍未與新教練溝通。他指為上海上港贏中超冠軍推動他轉會，「實現實現夢想後，還是想走出去看一看，現在年齡比較好，愈來愈成熟。」被問到為何加盟愛斯賓奴，武磊便透露「皇帝女唔憂嫁」之說︰「冬天有幾隊球隊找過我，當中也有參加歐聯的球隊。對我來說能踢比賽最重要，我先考慮聯賽風格，包括球會戰術打法和體系。」27歲留洋的他希望盡快適應聯賽節奏和踢法，早日出場是首要目標。

愛斯賓奴將穿上24號球衣。（愛斯賓奴FB）