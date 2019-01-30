【英超】曼聯僅和般尼　蘇斯克查普巴齊指失分令人失望

曼聯靠尾段5分鐘內連入兩球，主場以2：2逼和般尼，看守領隊蘇斯克查領軍8連勝紀錄終斷。除了蘇斯克查之外，包括普巴在內的球員都對今場和波感到失望，直言球隊發揮未如理想致失分。

艾殊利班尼斯與基斯活特下半場各入一球，一度為般尼領先曼聯2：0，幸好普巴87分鐘射入12碼，連迪路夫補時兩分鐘再近門補中，紅魔才得以逼和對手完場，力保9場不敗紀錄。

連迪路夫補時兩分鐘建功，助曼聯逼和般尼。（路透社）

「Mr. 100%」金身被破後，看守領隊蘇斯克查指：「己隊有過很多機會、很多控球權，不應該落敗；（失分是）自作自受。」據英超賽會官方統計，紅魔全場錄得28次埋門，當中9次命中目標，但連同普巴的12碼計算，只攻入兩球，未能全取3分。

蘇斯克查對球隊今場節奏太慢明顯不滿，「我們令自己失望，更令球迷失望了。」

蘇斯克查帶領曼聯累積9場不敗。（Getty Images）

普巴：從錯誤中學習

12碼建功的普巴附和：「正如領隊所言，你一開始就要夠侵略性，對手今仗上半場就做到了。己隊踢起來像是領先1：0或2：0……後上追和很好，但賽果確實令人失望；我們沒有輸波，但失了本應得到的兩分。」

普巴又指：「我們要從錯誤中學習，下次比賽開個好頭。」

普巴為曼聯今場痛失兩分可惜。（路透社）

馬迪：要踢回近仗表現

另一中場大將尼曼查馬迪，對球隊今場演出同樣表示失望，「我們對這場比賽有更大期望，因此今場是痛失兩分。我們都希望贏波，但落後0：2下，取得1分已經要滿足。」

馬迪補充：「但我們應該踢得好些──我們必須踢得好些；看看在哪裏犯了錯，然後改善，踢回過去7、8場比賽的表現。」

般尼一度領先曼聯兩球，可惜最終只能帶走1分。（路透社）

戴治不滿補時過長 指迪連路夫入球越位

至於般尼主帥戴治，一方面大讚麾下球員演出及作戰心態，另一方面對球證今仗執法有微言：「我不知道為什麼補時是5分鐘。那令主場球迷鼓舞，很討厭。另外，我認為山齊士頂頭槌的時候，連迪路夫在越位位置；但正如我所說，當中的誤差十分之小。」

戴治對補時長度不滿。（路透社）