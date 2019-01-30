【英超】曼聯主場逼和般尼2：2　蘇斯克查領軍8連勝告終

曼聯周二（1月29日）英超主場迎戰般尼，靠普巴與連迪路夫5分鐘內入兩球，逼和對手2：2。看守領隊蘇斯克查領軍100%全勝紀錄告一段落，但9場比賽仍然不敗。

各場英超比賽賽前都舉行靜默儀式，為失蹤的卡迪夫城前鋒E沙拿及機師禱告，今場亦不例外，但兩隊球員同時臂纏黑紗，悼念61年前慕尼黑空難的遇難者。

相比起上周五足總盃淘汰阿仙奴的正選陣容，蘇斯克查今仗作出了5個調動，鋼門迪基亞、菲爾鍾斯與拉舒福特復任正選，安達斯彭利拿則繼早前足總盃對雷丁後再獲委以重任，而盛傳獲巴塞隆拿招手的中場馬達亦得到正選上陣機會。

拉舒福特上半場浪費一次入球良機。（路透社）

普巴食詐糊 半場互交白卷

強勢出擊的紅魔，開波9分鐘就為般尼後防帶來威脅，盧卡古引球推進分散守衛注意力後傳予入楔的拉舒福特，惜後者起腳偏離目標。21分鐘，身處龍門左方的馬達接應拉舒福特長傳後拗腰一射，被門將湯希頓擋出，但旁證同時已經舉旗示意越位。

39分鐘，普巴終於為曼聯將皮球送入網窩，但他明顯處於越位位置，入球無效。兩分鐘後，馬達禁區外推順起腳，皮球僅僅貼柱出界，完半場兩隊互無紀錄。

艾殊利班尼斯建功，一度助般尼領先曼聯。（Getty Images）

51分鐘，艾殊利班尼斯接應積克確克助攻，為般尼射成1：0。

意外落後的曼聯，繼續積極進攻，向對手施壓，惟般尼門將希頓有高水準演出，而紅魔球員亦多次失機。盧卡古66分鐘近門起腳十分接近，但希頓僅僅撲出，力保不失。盧卡古埋門無功而還，隨即被調離場，由阿歷斯山齊士入替。

按圖放大：曼聯VS般尼戰況

+ 5 + 4 + 3

落後0：2 5分鐘入兩球扳平

曼聯久攻不下，戰至81分鐘更再失一球，無人看管的基斯活特輕鬆跳起後一頂，迪基亞今仗第二度失守，般尼領先至2：0。

不過，未完場仍未絕望，連格87分鐘博得12碼，劊子手普巴一射中鵠，為曼聯收窄差距。追回一球後，紅魔回復氣勢，大軍壓境，爭取第二個入球。補時兩分鐘，山齊士頭槌攻門雖被希頓救出，但連迪路夫快腳一篤補中，追成2：2平手。

般尼作客曼聯，爆大冷一度領先兩球，最終被逼和。（Getty Images）

8連勝走勢告終 蘇斯克查帶隊仍不敗

餘下時間紅魔未能乘勢再入一球，結果兩隊踢成平手完場，曼聯的英超6連勝走勢告終，但自蘇斯克查上任以來，各項賽事總計9場比賽仍保持不敗身。

這位來自挪威的看守領隊，雖然無法成為英超史上首位初上任領軍取得聯賽7連勝的主帥，但仍與安察洛堤（車路士）和哥迪奧拿（曼城）看齊，並列英超最成功的新任領隊（6連勝）。

曼聯今仗只能逼和般尼，蘇斯克查的全勝紀錄被打破。（Getty Images）

同日其餘英超賽果：

阿仙奴2：1卡迪夫城

富咸4：2白禮頓

哈特斯菲0：1愛華頓

狼隊3：0韋斯咸

紐卡素2：1曼城

曼城主場意外不敵紐卡素，隨時再被榜首的利物浦拉開分差。（Getty Images）