【英超】曼城輸波爭標受挫　哥迪奧拿未能追平摩連奴百場紀錄

曼城領隊哥迪奧拿執教生涯第100場英超比賽，先勝後負，「藍月亮」作客遭紐卡素反勝2：1。哥帥賽後承認球隊發揮不佳，並提及未來的賽程會很難踢，呼籲球員接受挑戰。 此外，曼城今仗輸波，令到哥迪奧拿無法追平摩連奴的紀錄。他成為英超史上首100場成績第二佳的主帥，獲得234分，而摩連奴的首100場英超則獲得237分。

英國時間昨晚（1月29日）的英超比賽，聯賽榜次席的曼城作客下游的紐卡素，開波1分鐘就由阿古路先開紀錄，有個好開始，半場亦以一球領先。然而，下半場形勢逆轉，由賓尼迪斯領軍紐卡素，靠荷西朗頓及馬特列治分別在66及80分鐘建功，助主隊爆冷以2：1反勝。曼城輸波後24戰得56分續排次席，落後踢少場的利物浦4分。若果利物浦今輪贏波，將會拋離曼城7分。

馬特列治（右）入波後慶祝。（路透社）

在下半場，哥迪奧拿十分肉緊，在場邊指手劃腳。（路透社）

曼城領隊哥迪奧拿賽後表示爭標之路難行，他說：「下輪的賽程開始難踢，要先對阿仙奴，之後就對愛華頓及車路士。如果我們作為一支球隊想更上一層樓的話，就要勇於接受挑戰。現在是1月，我們落後榜首，但我們還有很多比賽可以爭分，而且尚有很多錦標可以爭。」

儘管球隊爆冷失利，但哥迪奧拿沒有怪責球員，他說：「我十分明白球員現在的感受，我一直在他們身邊，支持他們。有時候，萬事如意，但有時候，諸事不順。不久前，我們連贏8場入了30球，但有時就遇上阻滯。」

哥迪奧拿（右）與紐卡素領隊賓尼迪斯（左）握手。（路透社）

談到輸波的原因，哥迪奧拿承認球隊發揮欠佳，「我們有點慢。他們第一腳射門就入波，第二球則是12碼，但我都要恭喜紐卡素贏波。今晚（昨晚）不是屬於我們的晚上，我們失了兩球，我們踢得不夠侵略性，所以我們贏不到。」

此外，今場是哥迪奧拿執教生涯第100場英超比賽，他這100場取得73勝15和12負的成績，共得234分。不過，他並非英超史上頭百場成績最好的領隊，他只是排第二位，排首位的是摩連奴。摩連奴首百場英超的成績為73勝18和9負，共得237分。換言之，若果今場對紐卡素贏波的話，哥迪奧拿便可追平摩連奴的紀錄，但如今輸波，只能在這個紀錄下屈居第2。

哥迪奧拿（左）第100場英超輸波，未能追平摩連奴（右）的首百場英超成績紀錄。（Getty Images）

曼城不敵紐卡素精華片段：