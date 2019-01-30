【英超】卡迪夫城作客阿仙奴　比賽場刊名單預埋E沙拿

卡迪夫城周二英超作客阿仙奴，兩軍賽前進行靜默儀式，為失蹤的卡城新兵伊美利安奴沙拿（Emiliano Sala）禱告。主隊阿仙奴更在比賽場刊上「做手腳」，在這艱難時間送上一絲暖意。

原本效力法甲球隊南特的E沙拿，日前宣布加盟卡迪夫城後出發，乘坐私人飛機準備向新東家報到，惟飛機至今不知所蹤，E沙拿及機師David Ibbotson音訊全無。

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卡迪夫城職員胸前都戴上黃色水仙花，向至今仍下落不明的E沙拿致意。（路透社）

卡迪夫城今場作客阿仙奴，主隊阿仙奴在比賽日場刊的客軍名單上特意加了沙拿的名字，就如卡城球迷連日來所說的一樣，即使E沙拿尚未有機會為球隊披甲上陣，他已經屬於卡城一分子。由於卡城當日宣布簽入沙拿後尚未公布球衣號碼安排，場刊上就以黃色水仙花標誌代替球衣號碼。

阿仙奴比賽日場刊上列出兩隊大軍名單，E沙拿的名字也在卡迪夫城名單上，令人感動。（Twitter圖片）

阿仙奴會方的舉動贏盡網民讚賞，有人就留言讚兵工廠是「最有格調的球會」；此舉甚至提升擁躉的身分認同：「這一切令我為阿仙奴支持者身分而自豪。」

卡迪夫城球迷準備了旗幟與橫額等物品，為E沙拿打氣。（路透社）

開賽前現場進行一分鐘靜默儀式，雙方球員為失蹤的E沙拿默禱。（路透社）

黃色水仙是今日的「大會指定」標記：雙方職員以至現場球迷，都在胸前扣上同時代表威爾斯及南特的黃色水仙花。

在E沙拿家人要求下，兩隊球員今仗沒有臂纏黑紗，只在開賽前列隊靜默1分鐘，場邊的球會職員及現場觀眾則鼓掌向E沙拿與機師David Ibbotson致敬。現場下着雨，令場面倍添哀愁。

卡城上半場製造多次攻勢，惜一直未能攻破阿仙奴大門。對手陣中兩大射手奧巴美揚與拿卡錫迪齊齊入波，卡城補時由文迪斯拿恩治破蛋，雖敗不辱。

Together for David Ibbotson and Emiliano Sala ❤️#ARSCAR pic.twitter.com/45Tp8o7Hc0 — Arsenal FC (@Arsenal) January 29, 2019

雙方今場在天雨下比賽。（路透社）

阿仙奴兩大尖尹拿卡錫迪與奧巴美揚各入一球，卡迪夫城力戰而敗。（路透社）

球迷們向仍未有機會為卡迪夫城比賽的E沙拿致意。（路透社）