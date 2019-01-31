【中超】恒大擬簽兩歸化兵　傳愛華頓青訓「棄英投中」

廣州恒大早前曾表示「2020年實現全華班」，現在已有明確的方向。他們很有機會簽下愛華頓的布朗寧為歸化兵，再羅致有秘魯血統的蕭祖（Roberto Siucho），在失落中超後換血。

北京國安已簽入恩拿利斯及來自挪威的侯永永（John Hou Sæter）兩名「歸化兵」都願意放棄原本國籍。去季失落中超的廣州恒大亦走類似路數，「2020年實現全華班」的目標一步步接近中。

恒大日前於阿布札比友賽拉脫維亞球會里加，有傳布朗寧（Tyias Browning）已經在該仗為恒大上陣。現年24歲的布朗寧是愛華頓青訓產品，曾外借到普雷斯頓，去季借用到新特蘭但未能阻止於英冠降落英甲。布朗寧今季被愛華頓回收後未嘗在英超披甲，離隊機會不低。司職中堅的他於英國愛華頓出生，外祖父來自中國，母親是華人，他曾為英格蘭梯隊上陣，因未嘗為英格蘭一隊披甲，符合歸化條件。

布朗寧在愛華頓土生土長，有傳即將加盟廣州恒大。（資料圖片）

恒大另一目標是蕭祖（Roberto Siucho），他的爺爺是廣東人，同樣合資格歸化。身高1.7米的蕭祖年僅21歲，司職前鋒或左翼的他是秘魯U20代表。他現效力秘魯體育大學，2018球季38場入4球，盛傳轉會費為100萬美元，山東魯能等中超球會亦在爭奪之列。

中超每季只可歸化一將

恒大現時外援為泰利斯卡、保連奴，阿倫，在高拉特離隊後，料會簽入一個亞援後衛。值得留意的是，中超每季每隊只可「歸化」一人，布朗寧成為恒大今季之選，令蕭祖來季或佔用外援名額。

蕭祖為秘魯U20代表，實力有待證明。（資料圖片）