【亞洲盃】沙維「神算」估中日本卡塔爾入決賽　精準預測國足命運

亞洲盃4強已經踢完，日本及卡塔爾將於周五決戰，爭奪冠軍。有網民發現，現效卡塔爾球會艾薩德的前巴塞隆拿中場沙維，在亞洲盃展開前預測賽果，命中率甚高，8強之中估中7隊，並猜到決賽會由日本對卡塔爾。

在周中的兩場亞洲盃4強，日本先以3：0大勝伊朗，之後到卡塔爾大炒阿聯酋4：0，日本及卡塔爾將會師決賽，在周五爭奪冠軍。有網民發現，在上月底，現效卡塔爾球會艾薩德的前巴塞隆拿「中場大腦」沙維上電視節目，預測亞洲盃賽果，他的預測大部分正確，令人讚嘆其眼光！

卡塔爾3：0勝阿聯酋，首度殺入亞洲盃決賽。（美聯社）

沙維（左）現效卡塔爾的艾薩德。（Getty Images）

16強方面，沙維估了其中13支球隊，他還估中了當中11支的小組出線淘汰賽的位置，只有阿曼及巴林估錯，走線與現實不同。

沙維猜中了中國、伊朗、日本、韓國、卡塔爾、阿聯酋及澳洲入8強，唯一估錯的敍利亞，8強餘下一席由越南取得。敍利亞是最令沙維跌眼鏡的球隊，敍利亞不但入不到8強，還在小組賽包尾出局。最能給予沙維意外驚喜的，肯定是越南，他賽前估越南入不到淘汰賽，但最後越南入到8強，僅以一球負於日本。

沙維上月底上節目，預測亞洲盃的淘汰賽賽果。（互聯網）

沙維估中幾多？（按圖放大）

沙維準確料到中國的命運，16強淘汰了泰國，但8強就不敵伊朗出局。他估到日本及伊朗會師4強，最終由日本勝出入決賽。在另一邊賽區，沙維料到韓國16強晉級，同時卡塔爾可以在16強踢走伊拉克。在8強，他竟然猜中卡塔爾可以爆冷擊敗擁有孫興慜的韓國，打入4強。

亞洲盃4強之中，沙維估中伊朗、日本及卡塔爾3隊，而令他失望的是澳洲；澳洲在8強遭阿聯酋淘汰。在4強，卡塔爾擊敗阿聯酋入決賽。沙維還是估中了今屆亞洲盃的決賽組合，由日本對卡塔爾。他認為卡塔爾最終能夠贏日本封王，大家又覺得沙維會不會猜對？

沙維被網民盛讚眼光好。（Getty Images）

Xavi made this incredible predicition before the Asian Cup group games were played. It’s a Japan vs Qatar final with his only wrong prediction being Australia making the semi-final. A magician on and off the pitch. pic.twitter.com/08zPjiB0Kc — Mootaz Chehade (@MHChehade) 2019年1月29日

📅 30 Dec 2018

🇪🇸 Xavi predicts that 🇶🇦 will play 🇯🇵 in the 2019 @AFCAsianCup final.



🔮 Also correctly predicted 7/8 quarter finalists and 3/4 semi-finalists.



📅 1 Feb 2019

🏆 🇶🇦 will play 🇯🇵 in the @AFCAsianCup final.



🤯 Mystic Xavi. pic.twitter.com/8iAUYYP9je — SPORF (@Sporf) 2019年1月29日

His foresight & ability to read the game was unparalleled. Xavi last month correctly predicted Japan-Qatar will be this year's Asian Cup final pic.twitter.com/FulstQUOjy — Mohamed Moallim (@iammoallim) 2019年1月29日