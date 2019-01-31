【網球】舒拉寶娃首度戰聖彼得堡賽　主場出戰無奈因傷退賽

俄羅斯美女球手舒拉寶娃在澳網第4圈力戰而敗出局後，重返俄羅斯主場出戰聖彼得堡女子賽。不過，舒拉寶娃因右肩傷患退賽，她在退賽後亦難掩失望，她表示相當希望在主場球迷面前作賽，但惜右肩傷患漸趨嚴重，才被迫退出今次賽事。

現年31歲的舒拉寶娃（Maria Sharapova）在澳網發揮不俗，淘汰3號種子禾絲妮雅琪，但在第4圈卻力戰3盤不敵澳洲球手巴迪（Ashleigh Barty）。舒拉寶娃自去年的法網後，未曾打入頂級別賽事的八強階段。

舒拉寶娃原先有望在聖彼得堡女子賽（St. Petersburg Ladies Trophy）中，突破近期的戰績，但可惜因傷患困擾，被迫退賽。

舒拉寶娃在澳網第4圈中，力戰3盤不敵巴迪出局。（視覺中國）

舒拉寶娃首次參戰聖彼得堡女子賽，在首圈輕鬆直落兩盤擊敗澳洲球手嘉倫露娃（Daria Gavrilova），在次圈與同鄉年青球手卡莎堅娜（Daria Kasatkina）對壘，可惜舒拉寶娃在賽前宣布，因右肩傷患有加劇跡象，亦選擇退出賽事。31歲的舒拉寶娃現時女單世界排名29。

舒拉寶娃在首圈輕取嘉倫露娃，但在次圈鬥卡莎堅娜前宣布退賽。（視覺中國）

舒拉寶娃指自己相當希望在主場球迷面前一展身手，但奈何右肩受傷使她無法作賽，「在俄羅斯主場出賽，對我而言十分特別，尤其是一眾熱烈地為我打氣的球迷們，我曾十分期待今次賽事。不過，我一直受右肩傷患影響，在今個比賽前曾嘗試不同方法，但傷勢漸趨嚴重，與醫生討論過後決定退出，希望儘快能夠重返賽場。」

舒拉寶娃首度出戰聖後得堡女子賽，她亦希望在主場球迷面前展身手，惜受右肩傷患困擾。（視覺中國）

舒拉寶娃的對手卡莎堅娜則不戰而勝，躋身半準決賽與另一主場球手施禾娜莉娃（Vera Zvonareva）爭奪出線。另一場8強戰，將由應屆澳網亞軍姬維杜娃鬥維姬（Donna Vekic）。