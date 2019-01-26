【澳網】大坂直美挫姬維杜娃　連贏兩項大滿貫

澳洲網球公開賽女單決賽，21歲的大坂直美（Naomi Osaka）以盤數2︰1力挫姬維杜娃，連同2018美網，連贏兩個大滿貫。她將成為首個來自亞洲的世界一姐，可說迎接雙重喜悅。

早段兩將皆已進入狀態，大坂直美在及第7局受壓，她冷靜應對連贏5分化危為機。至盤末大坂曾有兩個SET POINT機會，皆被姬維杜娃左手抽擊化解，需以TIE BREAK決定首盤勝負。姬維杜娃的發球被大坂RETURN ACE，後者再以一球靚絕的超身球奠定優勢，以細分7︰2先佔上風，也打破對手今屆不失一盤的完美數據。

大坂直美是今屆澳網首個在姬維杜娃身上取得一盤的人。（路透社）

大坂直美首與姬維杜娃對決（按圖放大）

+ 6 + 5 + 4

大坂直美次盤先被破發，但她的心理質素極佳，愈打愈放反先4︰2。及後她曾手執3個「錦標分」，一一被經驗老到的姬維杜娃救到，更在緊張時刻被追成5︰5。大坂直美在關鍵的第12局頭兩分先擊中網而出界及落網，加上第一發失靈，令姬維杜娃驚險以7︰5追平盤數。年僅21歲的大坂直美在第3盤收拾心情先破發，最後她6︰4勝盤數2︰1，首度於澳洲網球公開賽封后，在下期WTA世界排名中，她將成為首個來自亞洲的一姐。

大坂直美去年贏得美國網球公開賽，今次以4號種子身分參賽。首兩圈，她分別直落兩盤勝Magda Linette和Tamara Zidanšek，之後遇上考驗，在第三圈及第四圈，先失一盤後反勝謝淑薇及絲華絲杜娃（Anastasija Sevastova）。8強階段她以6︰4及6︰1挫絲慧杜蓮娜，4強再以2︰1擊倒卡露蓮娜比列絲高娃，封后之路可算是極具說服力。