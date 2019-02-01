【中超】北京國安連簽兩名歸化兵　前阿仙奴中場恩拿利斯改名李可

中超球會北京國安昨日正式宣布，簽入侯永永及恩拿利斯，並稱兩人為中國首批歸化球員，標明他們的國籍為中國。值得留意的是，在官方聲明中，恩拿利斯改了一個中文名叫李可。

北京國安昨日在官網宣布，侯永永、李可、鄒德海3名球員正式加盟，侯永永及李可將會成為中國首批歸化球員，其中李可原名恩拿利斯（Nicholas Harry Yennaris）。在官方海報中，標明李可及侯永永是中國國籍。

國安宣布侯永永加盟的海報。（北京國安官網）

21歲的侯永永又名John Hou Sæter，是挪威、中國混血兒，母親是河南洛陽人。侯永永在挪威出生及成長，入選過多個年齡組別的挪威小國腳，他在2014年首次為洛辛堡披甲，以16歲之齡成為球會史上最年輕在聯賽上陣的球員。侯永永可勝任多個前場進攻位置，來季將會穿上國安的7號球衣。國安寄望「年輕的侯永永在為俱樂部效力的同時，將來也有機會為國爭光」。

侯永永（左）臉帶東方人味道，曾代表挪威青年國家隊。（Getty Images）

李可原名恩拿利斯，是塞浦路斯、中國混血兒，於英國出生，他的母親是廣東人。在國安的聲明中，沒有提及「恩拿利斯」這個名字，全文皆用李可，就連英文名也是用李可的譯音「Li Ke」。25歲的李可在阿仙奴接受青訓，入選過英格蘭幾級小國腳，但無法在阿仙奴一隊上位，5年前轉到賓福特。近幾個球季，他是賓福特征戰英冠的中場。

國安宣布李可（恩拿利斯）加盟的海報。（北京國安官網）

李可出可任中後場多個位置，例如防中、右閘等，他擅長遠射。國安在聲明中強調李可是中國足球史上首批歸化球員之一，「我們希望正值運動生涯巔峰期的李可儘早通過在俱樂部的表現贏得為國效力的機會」。內地傳媒披露，李可的外祖父及外祖母都是中國人，母親早年移民英國，而在農曆新年期間，李可可能會跟母親一起回鄉，在外祖父的家「認祖歸宗」。

恩拿利斯近年在英冠的賓福特效力，曾站穩正選一席位。（視覺中國）

此外，秘魯體育大學昨日宣布，有中國血統的蕭祖（Roberto Siucho）將加盟中超球會廣州恒大。21歲的蕭祖司職前鋒或左翼，曾是秘魯小國腳，據報他的祖父來自廣東，符足中國足協的歸化條件。不過，恒大尚未公布蕭祖加盟。