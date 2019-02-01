【桌球．德國賽】18歲小將「黑柴」絕殺希堅斯　沙比錯失147良機

當4屆世界錦標賽冠軍遇上18歲中國小將，牌面上看似一面倒，但長江後浪推前浪，在德國大師賽首圈，袁思俊以5：4爆冷淘汰希堅斯。袁思俊一度落後局數1：3，但他反撲，與希堅斯戰至決勝局，並打入奠勝的「黑柴」。

在當地時間昨日（1月31日）的桌球德國大師賽首圈，3號種子希堅斯（John Higgins）面對18歲中國小將袁思俊。雖然袁思俊首局贏92：16，但經驗豐富的希堅斯企穩戰腳，連勝3局，反先3：1。

儘管希堅斯握有領先兩局的優勢，但這名蘇格蘭球手賽後承認，他今場發揮不佳，「我打失了太多容易打的機會，當打到入決勝局時，我根本沒有期望自己勝出。就算當我領先3：1時，我心裏都清楚，只要袁思俊好好地打，他就會追上來。」

希堅斯曾連贏3局，領先袁思俊3：1。（視覺中國/資料圖片）

袁思俊雖然一度落後1：3，但最後追平。（視覺中國/資料圖片）

袁思俊在第5局一棒打出68度，以69：9先追一局，之後他再以74：9追多局，追平局數3：3。袁思俊一口氣連勝3局，贏多局80：32，再次領先希堅斯，局數為4：3。希堅斯在第8局一棒打出93度，以93：0追平局數4：4。雙方要在第9局一決高下。

希堅斯打失紅波 袁思俊後來居上

在第9局，希堅斯初段手風順，接連得分，領到53：1，但他此時大意打失紅波，令比賽生出懸念。希堅斯賽後亦提及這個失誤，他說：「那是一個非常低級的失誤，如果我連這種機會都打不入，如正我所講，是時候考慮應該繼續打下去。當你狀態不好，要集中注意力是很困難的。」

袁思俊與希堅斯在第9局決勝負。（視覺中國/資料圖片）

袁思俊打入「黑柴」勝出

袁思俊趁機追上來，與希堅斯在顏色波拉鋸。袁思俊打入啡波，僅落後52：56，兩人在藍波鬥「set snooker」，袁思俊先把握機會，打入藍波，惜未能馬上再入粉紅波，雙方又再拉鋸。不過，能夠打破僵局的還是袁思俊，他打入粉紅波，領先63：56。7分的「黑柴」成為決定勝負的一球。

他最終冷靜打入奠勝的「黑柴」，以70：56勝出最後一局，並贏得比賽，淘汰了希堅斯。袁思俊賽後說：「這是我最重要的一場勝仗，在最後階段，我很緊張，但打入幾球好球後，我信心十足了。」

希堅斯賽後表示狀態不佳，打失很多易打的機會。（視覺中國/資料圖片）

希堅斯對袁思俊比賽片段：

沙比打失黃波 無緣打147

同日另一場首圈比賽，2號種子沙比（Mark Selby）以5：1輕取華頓（Ricky Walden）。在第5局，沙比錯失了一次打147的機會，沙比手風很順，已經打入了15個紅波及黑波，開始清顏色波，但他打黃波時失手，黃波在袋口連環撞邊而去，他打失後十分失望。這一局，沙比贏124：0。沙比賽後說：「我打黑波的一棒簡直完美，我認為我一定可打入黃波，但打失了。」

沙比在第5局打失黃波，未能打出147。（視覺中國/資料圖片）

沙比對華頓比賽片段：