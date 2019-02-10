【上水行山路線】登華山探索古蹟遠眺深圳　落山遊覽坪輋壁畫村

今日帶大家上華山，不是中國陝西省的華山，而是上水的華山。華山位於新界北部，有著連綿不絕的山脈，全條山徑都是石屎路，也是舊軍車路。華山至今保留了不少歷史景點，路程中會見到港英時代的香港義勇軍團軍徽、道光年代的「求雨石碑」、還有山下已變成新圍軍營及大嶺練靶場。平日星期一至五山上通常都會懸掛紅旗，要行華山最好還是選擇週末。另外華山幾近完全無遮擋，全程於山脊上行走，好天時都幾曬，要注意防曬及帶備足夠水。

起步點在虎地坳。到虎地坳，可於上水站轉乘73K巴士，於虎地坳站下車，便可直達山腳起步。不介意走路，也可以由上水徒步到虎地坳，需時大約半小時。下車後，橫過對面馬路，隨即開始上山。穿過兩個大型貨倉，來到一個分叉口，轉左就是往華山。一開始不久，路已經很斜，但兩旁的景色尚算不錯，芒草隨處可見。行了不久，來到第一個山頂，應該是杉山，兩旁長滿了高大的灌木。繼續沿山脊行，兩旁的芒草長得越來越高，比人還要高。穿越山谷後，來到了第二個山頂，正是華山。華山山頂上，有一個道光年代的「求雨石碑」。碑上四邊刻有「道光己亥」、「維嶽降神」、「道光己亥」、「降雨興雲之神」。離開求雨石碑，便會見到右邊山下的大嶺練靶場，閒日有中國解放軍進行實彈射擊訓練。

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

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在荒涼的山頭中，突然來了兩棵生長得非常茂盛的杜鵑花，平平無奇的白花、紅花，份外顯得艷麗。走前兩步便會見到寫著「綠悠山」的大石，是遊人寫的吧！再越過山谷，來到了「北望神州石」，應該都是遊人興之所致寫下的。「北望神州石」向前望正是繁華的深圳，滄海桑田，整片深圳沿岸都高樓林立。反觀之下，腳下的貨櫃場、廢田，顯得香港有點滿目瘡痍。感觸過後，來到了另一堆大石，隱約還可見到「大石鼓」三個字。

不知何解，華山總是那麼多大字塗鴉。華山山脈連綿，又來到了另一個山頂，需穿入草叢，山頂名叫犀牛望月，山頂有標高柱。繼續往前走，是一段相對地有林蔭的路段，到另一個山頂「馬頭嶺」，山頂旁邊有一面很大的香港義勇軍團軍徽。山下雖然已變成中國解放軍軍營，很難得山上還存留著港英時期的軍徽。在馬頭嶺，有遊人搭起的秋千，也有木長椅子可作小休。接下來便是下山路段，不斷向下走不到十分鐘便到山腳。於山腳轉左，走到坪輋路。可以在此乘搭52K小巴到粉嶺，或79K巴士到上水離開。

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離開前，也有遊人喜歡順路到雲泉仙館參觀，Tim對廟宇沒多大興趣。反之，對在它身後鮮為人知的「壁畫村」更添興趣。沿坪輋路直上轉入坪原路，便會到達壁畫村。壁畫村不知何時何年何月開始，各家各戶都把自己的房子畫上壁畫，各有特色，各有風格。除了房屋外，沿途石屎路也繪有畫作，就算是長枱、長椅也不例外，連棄置雪櫃也有畫作，變成情深留言雪櫃。真的很佩服藝術家們的創作，香港竟然有一條這樣的村落。旅程非常圓滿，壁畫村太美了，影了很多相留念。回到村口返回坪輋路，便可乘車離開。

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