【大埔行山路線】千級樓梯上九龍坑山　遠眺八仙嶺　遊流水響水塘

「九龍坑山」高海拔440米，舊名「合雲山」、「雲山」，英文名「Cloudy Hill」，位於大埔以北，流水響以南的一座高山。山頂設有數碼電視廣播發射站，「九龍坑山」亦是衞奕信徑8段及9段的交接點。至於「流水響水塘」，位於新界軍地，鶴藪水塘旁，也處於八仙嶺郊野公園範圍內，更有「香港小桂林」之稱。

起點近太和港鐵站，於A出口離開後，找路前往地下。然後靠着港鐵路軌行，需兜路橫過馬路，再沿着大埔公路大窩段行一少段路。見到行人隧道口就穿過去，在出口處的正中央，有路牌指示往九龍坑山的方向。右轉便是大埔頭，也是衛奕信徑8段，然後繼續跟指示牌行，好快便行到山徑入口，入口是一條長樓梯，旁邊有村屋。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

+ 6 + 5 + 4

前段山徑都是以梯級為主，間中有平路，行一段路之後都會有涼亭。山徑以石屎鋪設，到處都是休憩處。行大約十分鐘之後，左手邊會見到康樂園。不久會見到一個分叉路口，左邊是傻人樂園，大概是晨運客搭建的樂園。靠右行便可返回主徑，一直走便來到一處有幾張長椅的位置，景觀非常開揚，可眺望整個大埔。休息片刻後，繼續往上行。前段可說是沒有支路，只要沿主徑一直走便可。好快又來到另一個較大的休憩處，這樣還有鞦韆。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

+ 10 + 9 + 8

休憩處後有很大個牌子，指示九龍坑山的方向。往後的路況變成了泥路，都算好走，只是一少部份比較崎嶇。當見到一舊被塗滿白漆，紅字寫著「玉秀峰」的大石，便知道即將到達玉秀峰了。玉秀峰上有標高柱，左面可看到九龍坑的景色，對面的就是北大刀屻及大刀屻。前面山頂有發射站的地方就是九龍坑山，還有少許路程便到。只要一直跟著樓梯走，走呀走！上呀上！很快便到頂，最頂那級寫著「956級」，不知從哪裡開始計算呢？面前有一條分叉路，右邊是往山頂發射站，同時這裡也進入了八仙嶺郊野公園範圍。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

+ 11 + 10 + 9

九龍坑山山頂有大型數碼電視廣播發射站，也有標高柱。左邊有一條小徑可返回主徑，也開始了衛奕信徑9段。前面分叉路口，一邊是往沙螺洞，而另一邊是往流水響水塘，指示十分清晰。山徑極之平坦，而且是石屎路，基本上是一條馬路，修理發射站的工人都是駕車上來的。行大約十分鐘左右，右手邊會見到一個大涼亭，涼亭後便是前往流水響的山徑。沿途都有林蔭，少許梯級，指示牌極之清晰。後半程全都是落山，少許上斜也沒有，路況平坦易走。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

+ 11 + 10 + 9

一條路走到底便是流水響水塘，可先轉左走「流水響水塘」一轉。左面的盡頭是流水橋及龍山橋，橫過流水橋後可欣賞到一片落羽松，天氣漸冷了，落羽松也開始換上紅衣。返回入口處的水塘邊，可看到百花魚藤，非常粗壯，除了這裏之外，只有「荔枝窩」才能見到。離開只要沿馬路走，去到鶴藪與流水響之間的迴旋處，便可等待52B小巴。於假日，小巴多數會滿客，建議前往上一個站，在鶴藪總站上車或打的離開。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

+ 5 + 4 + 3

【本文獲「一起行山闖蕩去」授權轉載。】