【港超聯】茹子楠加盟葡甲科瓦彼達迪　東方簽菲英混血小將頂替

再有港足小將外流歐洲聯賽！繼早前21歲小港腳杜國榆（Remi Dujardin）加盟西乙B球隊胡米利亞後，20歲的前東方龍獅中場茹子楠今日（2月1日）落實轉投葡甲球會瓦彼達迪。 而東方為填補茹子楠離隊後的空缺，同日宣布簽入菲英混血小將佐敦查維斯（Jordan Jarvis），主教練陳婉婷讚揚這位新球員防守紀律性甚高。

東方龍獅小將茹子楠自踢畢省港盃後，便前往葡萄牙首都里斯本，跟隨當地球會試腳，經過近一個月後終傳來好消息，東方宣布這位小將下半季將轉投葡甲球會科瓦彼達迪（Cova da Piedade）。東方表示希望藉此提供更多發展機會予有潛質的年輕球員，並祝願「魚子」繼續努力，在葡甲發光發熱。

茹子楠今季為東方上陣5場，並於省港盃攻入一球世界波。（資料圖片）

科瓦彼達迪位於葡萄牙中南部城鎮阿爾馬達，創立於1947年，球隊於2016至2017球季首度升班至葡萄牙次級職業聯賽，現時於葡甲18支球隊中位列第14。科瓦彼達迪同時是東方陣中兩位外援笠臣及利馬彭利拿的舊球會，球隊近年由中資收購，陣中亦有數名中國球員。

港足另一位出戰省港盃的小港腳杜國榆（Remi Dujardin），早前亦加盟西班牙第三級別聯賽西乙B（Segunda División B）的第4組球隊胡米利亞（FC Jumilla）。

佐敦查維斯已跟隨球隊操練，可於下仗菁英盃賽事中隨時候命。（東方龍獅足球隊提供）

菲英混血小將加盟 陳婉婷：他跑動多、覆蓋範圍大

東方在茹子楠離隊後，即宣布簽入另一位U22球員作替補，以應付菁英盃等賽事。新加盟的20歲小將佐敦查維斯（Jordan Jarvis）是菲英混血兒，司職中場的他身高1.79米。佐敦查維斯出身於太陽飛馬青年軍，並曾入選菲律賓U19及U23青年軍，早前亦替舊東家菲律賓環球（Global Cebu FC）於亞協盃上陣3場。在香港出生的佐敦查維斯可以使用本地球員身份註冊，加盟後會穿起2號球衣，並可在下周日（3日）對佳聯元朗的菁英盃賽事中候命。

佐敦查維斯表示：「非常感激東方龍獅給予這次機會，能夠加入球隊感到興奮，並為自己的職業生涯帶來了挑戰。」主教練陳婉婷指早在太陽飛馬年代，已認識U16青年軍的佐敦查維斯，認為此子經過這兩年吸收經驗後，變得更成熟，「他的踢法屬於防守球員，跟茹子楠有很大分別，優點是跑動多、覆蓋範圍大，在防守上集中力及紀律性都很好。這幾年他在菲律賓踢過國際性的比賽，更有經驗之外，體質上亦比以前好，我認為可給予機會讓他嘗試踢港超。」