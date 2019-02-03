【英超】車路士大勝哈特斯菲反底　功臣夏薩特：沙利應該會高興

車路士主場大勝哈特斯菲5球，一洗日前作客吞般尼茅夫4蛋頹風，個人梅開二度的王牌夏薩特賽後表示，相信領隊沙利對球員表現感到滿意，更稱今場勝仗增強了大家下周鬥曼城爭勝的信心。

車路士周中作客般尼茅夫在上半場佔盡優勢的情況下大敗而回，領隊沙利大怒，賽後與一班球員留在更衣室溝通大半小時，之後在記者會上亦再次指出球員的心態問題。

今季表現飄忽的夏薩特，今仗回復水準演出，為哈特斯菲後防帶來極大威脅。（路透社）

沙利要求每仗抱相同心態作賽

球隊今仗主場面對包尾的哈特斯菲，及時回勇反底，踢出悅目進攻而大勝一場，沙利賽後表示：「今日充滿正能量，己隊踢得很好；不過，我們需要穩定性，每一仗都需要保持這種心態去踢。我希望，日後己隊不需要靠輸波才找回正確比賽態度。」

沙利對球隊今場演出表示滿意，但要求球員未來維持穩定性。（Getty Images）

夏薩特全場12次成功過人

夏薩特認同球隊今場表現出色：「我一向都說，當球隊輸波，下一仗就一定要贏；今日我們做得很好。我們踢出今季其中一場最漂亮的比賽，攻入了5球；球迷們周三（作客負般尼茅夫0：4）不高興，現在他們就很高興。我們希望如領隊所願，維持這表現。」

據Squawka統計，上半場補時階段射入12碼、下半場窄角度再次破關的夏薩特，上陣77分鐘裏總共86次觸球，更有12次成功過人，在車路士舉足輕重。

夏薩特上半場尾段射入12碼，下半場更於窄角度入波。（路透社）

有信心作客贏曼城

被問起領隊沙利的反應，夏薩特就指：「我想他應該會高興吧，因為他要求我們（對上場大敗）作出回應，而我們給他回應了。」

從大敗中反彈後，展望下場惡鬥爭標分子之一曼城，夏薩特充滿信心：「經過這一仗，比起兩日前我們信心增強了；不過，我們即將鬥冠軍隊，大家都知道這會是一場硬仗。（但）我們在史丹福橋贏了（首循環主場勝2：0），何不再贏一次？」

夏薩特戰至77分鐘被調離場，接受現場球迷掌聲。（路透社）