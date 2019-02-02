【英超】孫興慜末段遠射建功　暫超曼城登英超次席

熱刺於今周英超頭場主場迎戰紐卡素，當然希望爭勝續向利物浦及曼城施壓，征戰多場的孫興慜是役單天保至尊，在83分鐘一箭定江山，助球隊險勝紐卡素，暫時升上聯賽榜次席。

穩佔英超第3位的熱刺，上輪聯賽完場前反勝屈福特，加上首、次位的利物浦及曼城分別失分，收窄了與前列的差距。球隊今仗乘勝狙擊，孫興慜提早重返陣中，擔任正選與拉美拿（Erik Lamela）及盧卡斯莫拉（Lucas Moura）合作攻堅。維頓漢同樣正選披甲，迎來為熱刺出戰的第200場英超聯賽。

紐卡素主帥賓尼迪斯上仗領軍反勝曼城，今仗亦派出兩名射破曼城的功臣馬特列治（Matt Ritchie）及荷西朗頓（Jose Rondon）任正選，盼延續連勝之勢。

農曆新年臨近，兩軍球員在開賽前熱身亦穿有中文恭賀字句的球衣。（路透社）

農曆新年臨近，兩軍球員在開賽前熱身亦穿有中文恭賀字句的球衣。（Twitter截圖）

兩軍主帥普捷天奴及賓尼迪斯在開賽前先禮後兵，相互擁抱問好。（路透社）

熱刺仍然未能在新落成的白鹿徑球場出戰，續於溫布萊球場迎敵。主隊上半場一直控球在腳，不斷向紐卡素後防施壓，但短傳一直未能撕破對手防線，即使盧卡斯莫拉十分活躍，但幾次機會都未能轉化成入球，包括16分鐘一次黃金機會，拉美拿左路傳中，入楔的盧卡斯莫拉無人看管下跳頂，僅僅斜出。8分鐘後，熱刺再度以高空攻勢威脅紐卡素，維度漢左路傳中，盧卡斯莫拉將皮球踢高，在尾柱的拉美拿頭槌攻門，惟中楣彈出。

盧卡拉莫拉上半場有不少機會，但皆未能建功。（路透社）

盧卡斯莫拉在16分鐘空位下跳頂，惜未能命中目標。（路透社）

盧卡斯莫拉之後再有機會單刀面對杜巴夫卡（Martin Dubravka），不過越位在先。熱刺久攻不下，紐卡素亦不時有埋門威脅洛里斯（Hugo Lloris），但破網不果，雙方上半場互無紀錄。

熱刺再度以高空攻勢威脅紐卡素，拉美拿在後柱頭槌攻門，但中楣彈出。（路透社）

洛里斯在上半場亦瓦解不少紐卡素的埋門。（路透社）

下半場戰情較上半場緊湊，曾經效力熱刺的耶迪連（DeAndre Yedlin）右路落底斬中，朗頓頭槌中柱，熱刺後防飽吃驚風散。熱刺下半場站穩陣腳後再度攻門，但紐卡素後衛法比安舒哈（Fabian Schar）勇救空門，熱刺依然未能打破僵局。紐卡素的艾約斯佩雷斯（Ayoze Perez）之後禁區外勁射，同樣未能射破洛里斯的十指關。

孫興慜今仗多次在左路發動攻勢，但被耶迪連嚴密看管。 （路透社）

洛蘭迪後備入替，在下半場以高空攻勢衝擊紐卡素後防。（路透社）

洛蘭迪後備入替，以高空攻勢強攻紐卡素，終在比賽末段收效。洛蘭迪頭槌二傳予孫興慜，後者快腳於禁區外勁射，雖然位置正中，但杜巴夫卡未能清脆撲出，皮球在腳邊溜入網，熱刺終在83分鐘打開缺口，最終以一球力克紐卡素。熱刺暫時得57分，以1分之微力壓少踢一場的曼城，暫列聯賽第2位。

孫興慜今仗單天保至尊，征戰連場的他亦略見疲態。（Getty Images）

孫興慜（右）禁區外勁射，杜巴夫卡未能撲出皮球，終於在83分鐘打破缺口。（路透社）