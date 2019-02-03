【英超】卡迪夫城主場奏凱　領隊禾諾克：E沙拿會為我們驕傲

早前由南特加盟卡迪夫城的阿根廷前鋒伊美利安奴沙拿（Emiliano Sala）乘坐私人飛機失蹤，至今仍杳無音訊。周六英超對般尼茅夫，是事發後卡城首次於主場比賽；靠卜比列特梅開二度，深陷降班危機的卡城以2：0勝出，搶得寶貴3分。 卜比列特入球後高舉印有E沙拿相片的紀念Tee，令人動容。

E沙拿與機師David Ibbotson下落不明，警方與私人搜索行動目前為止都未有結果；不過，E沙拿的家人相信他仍然存活，仍未放棄找回他的希望──卡迪夫城上下也一樣。

周六對般尼茅夫的英超比賽，是卡迪夫城在E沙拿飛機失蹤後首次在主場作賽，兩間球會的職球員與及現場超過30000名觀眾，以各種方式齊齊為E沙拿和機師打氣。

全場靜默1分鐘，向失蹤的E沙拿及機師致意。（球會官網圖片）

卡城球員賽前熱身時穿上印有E沙拿照片的藍色T恤，比賽則穿起胸前印上E沙拿名字及黃色水仙花標誌的特別版球衣；至於看台上的觀眾，以淺藍與白色紙牌砌成阿根廷國旗顏色，襯托黃色紙牌砌出沙拿的名字。一如其他各場英超賽事，今場賽前亦有進行1分鐘靜默儀式。

卡迪夫城戰將今場穿上特別版球衣，球衣正面有E沙拿的名字與黃色水仙標誌。（路透社）

卜比列特梅開二度助卡城贏波 入球後高舉E沙拿紀念Tee

這日剛巧是卡城中場卜比列特的26歲生日，這名「壽星」開賽5分鐘就以12碼建功，振奮士氣。卜比列特入波後只作簡單慶祝，馬上走到場邊取回熱身T恤，並以雙手舉起，彷彿將入球獻給暫時不知所終的隊友。

戰至27分鐘，全場球迷一致鼓掌，向E沙拿致意。

下半場剛展開，卜比列特突破越位陷阱再度建功，球隊最終就靠他包辦兩個入球，以2：0取勝，全取3分後雖然續排聯賽榜尾三，仍未逃離降班漩渦，但累積22分，只比紐卡素、修咸頓與般尼少2分。

卜比列特入球後，高舉E沙拿紀念Tee。（Getty Images）

E沙拿早已成為卡迪夫城一分子。（路透社）

領隊禾諾克：E沙拿會為我們驕傲

向來是性情中人的領隊尼爾禾諾克賽後表示：「這是令人情緒激動的10天……面對像般尼茅夫這種好球隊，己隊今場踢得很好。」

這位70歲老帥補充：「伊美利安奴沙拿今晚會為我們感到驕傲。我想，對手後備席上的球員大約值8600萬鎊，而己隊的只值300萬鎊；這是非常好的成績。我們告訴了排在己隊之上的球隊，我們不會輕易投降的。」