【意甲】祖雲達斯遭帕爾馬逼和　C朗拿度謝雲奴梅開二度（有片）

祖雲達斯在C朗拿度梅開二度下，曾以3︰1主場領前帕爾馬。不過他們在74分鐘及完場前被謝雲奴連建兩功，3︰3大意失分。祖雲達斯主帥艾歷尼怒轟球員態度散漫。

快將34歲的C朗拿度在36分鐘射門時跣腳仍然入網，加上57分鐘二傳予魯加尼射成2︰0，祖雲達斯看似沒有問題。不過由於邦路斯等守將倦勤，今場起用祖奧簡斯路、剛回巢的馬田卡沙里斯、魯加尼及史賓亞蘇拿為防線，默契及狀態明顯不在應有水平。

64分鐘祖雲達斯的基迪拉及簡些路未有理會帕爾馬傳中，被巴利拿輕鬆為帕爾馬破蛋，已響起警號。C朗拿度2分鐘後頂成3︰1，再次拉開兩球差距。此時祖雲達斯開始放鬆，先在74分鐘左路無人看管被帕爾馬傳中，謝雲奴近門後腳妙射入網。補時3分鐘文迪蘇傑後場橫傳被帕爾馬截得，謝雲奴12碼點附近一射入網，完場前追成3︰3。

C朗拿度2月5日生日，快將34歲的他狀態依然。（路透社）

C朗拿度表現及評分（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

連同意大利盃負阿特蘭大0︰3，祖雲達斯近兩場失6球，失去慣常的防守力，祖雲主帥艾歷尼自然不滿意︰「防守欠硬朗及多次犯錯 ，領前3︰1時態度散漫被追平。完場前不應在角球旗這樣踢，應一腳解圍。」艾帥又認為球員有責任阻止失球出現︰「第一球簡些路沒有回防，第二球留出大量空位，隊友沒有幫助中堅，多次被對手單對單。」

由於次席的拿玻里以3︰0大勝森多利亞，令祖雲達斯的榜首優勢減至9分，艾帥對此表示︰「仍有可觀差距，一場失利最終會令我們得益的。」

C朗拿度22場攻入17球，威力驚人。（視覺中國）

祖雲達斯3︰3帕爾馬官方精華