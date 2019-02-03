【西甲】武磊獲教練讚「勝任4個位」　愛斯賓奴護級戰鬥維拉利爾

在西方傳媒有「中國馬勒當拿」之稱的武磊有機會在今晚首度於西甲登場。這名中國前鋒的肩傷問題不大，來投不久已被納入愛斯賓奴比賽名單，料先列後備。

武磊在亞洲盃帶着肩傷上陣，轉會愛斯賓奴後接受檢查，料先接受保守治療，至季後才開刀。他跟操數天，昨天被納入愛斯賓奴鬥維拉利爾的大軍名單，有機會今晚就上演「武球王西甲首戰」。當地傳媒指「中國馬勒當拿」來投的48小時內愛斯賓奴已賣出2000件武磊球衣，可見中國市場影響力之大。

愛斯賓奴對維拉利爾的大軍名單，出現武磊的名字。（網上圖片）

武磊的非一般數據（按圖放大）

維拉利爾VS愛斯賓奴 2月3日晚上7︰00 Now632直播

愛斯賓奴已安排武磊與翻譯見面，教練魯比（Rubi）大讚他非常熱愛學習，又在記者會大讚武球王︰「武磊入球能力非常強，而且可以適應4個位置。（另一新加盟的前鋒）費拉拿（Facundo Ferreyra）和武磊都有機會今場登場，不過仍需要時間磨合。」近10場西甲錄得1勝9負的愛斯賓奴21場得24分，只比尾三的華歷簡奴多1分，這場護級大戰不容有失。

與武球王競爭的5個前鋒除了曾效力紐卡素的費拉拿外，還有隊中神射手的保查艾利斯亞斯（BORJA Iglesias）、老將沙治奧加西亞、兩個阿根廷人皮亞堤及查維普亞度，至於巴迪斯達奧已改投武漢卓爾。