【西甲】武磊加盟愛斯賓奴出席記者會　用受傷左肩控球騷球技

從上海上港轉投西甲球會愛斯賓奴的中國國腳武磊，在當地時間昨日（1月29日）出席加盟後首個記者會，表示到歐洲落班是他的夢想，他希望令全世界知道，中國球員有能力在5大聯賽中立足。

愛斯賓奴日前宣布簽入27歲的中國國腳前鋒武磊，成為史上第二名效力西甲球會的中國球員。他昨日下午出席加盟記者會，首次面對西班牙傳媒；球會為他提供了翻譯，他用普通話回答問題。武磊說：「首先非常開心能夠來到一間有一百幾年歷史的俱樂部（球會），對我來說，來到歐洲、西班牙是一次挑戰，我非常期待。」他之後還說了一句西班牙語：「Visca l’Espanyol（愛斯賓奴加油）！」說罷，記者會現場響起一陣掌聲。

武磊出席加盟愛斯賓奴後首個記者會。（美聯社）

武磊加盟愛斯賓奴記者會片段：

夢想到歐洲踢波

武磊是中超及中國球壇的天之驕子，在上海上港的待遇非常好，但他表示旅歐是他畢生的目標，「來歐洲是我的夢想，我現在這個年齡心態更加成熟。西班牙人俱樂部（愛斯賓奴）的誠意很足，他們考察了我很久，球隊的技戰術打法與我也比較契合。」武磊坦言這是他首次出國到歐洲落班，會擔心文化差異，但他已經做好心理準備，希望盡快適應新環境。

武磊正式從上海上港轉投西甲愛斯賓奴。（美聯社）

望證明中國球員能於5大聯賽立足

武磊明白西甲的水平比中超高，承認會面對壓力，但他表示已經為這一天的來臨做了很多準備，「希望能夠展現自己的實力，讓全世界人知道我們中國球員能在5大聯賽立足。」其後他表示，中國球迷的期望也是他的動力，「壓力肯定會有，我也知道中國的球迷希望有中國球員在5大聯賽賽場上出現，這也會給我帶來更多的動力。」

武磊穿上24號球衣，在主場草地上表演球技。（美聯社）

西班牙的記者十分關心武磊肩膀的傷勢，他在亞洲盃時受傷，據報要養傷3個月。他在記者會上表示，已經與球會的隊醫見過面，但要待今日接受詳細檢查後才了解具體情況。不過，當他出到球場表演球技上，有用受傷的肩膀去「的波」。武磊身穿24號球衣，在草地上用純熟的球技「的波」，除了用腳及肩膀外，他還用多次用頭部及大腿控球，表演順利，獲得在場人士的掌聲，不少人還一直大喊「武磊」。

武磊用受傷的左肩控球。（網上截圖）

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武磊表演球技片段：