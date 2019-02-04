【英超】曼聯力克李城升上第五　全能拉舒福特聯賽第100戰又入波

曼聯周日英超作客李斯特城，憑個人第100次英超上陣的前鋒拉舒福特接應普巴妙傳建功，小勝1：0。在看守領隊蘇斯克查麾下，紅魔10戰錄得9勝1和不敗佳績。

曼聯作客李斯特城，個人第100次為曼聯於英超比賽上陣的拉舒福特維持勇態，開波初段入楔接應普巴妙傳後，冷靜射遠柱破門，為球隊取得領先。最終紅魔亦靠他這一個入球贏波，全取3分，目前以48分升上聯賽榜第五，壓過同日輸波的阿仙奴，繼續向前四目標進發。

拉舒福特為曼聯一箭定江山。（Getty Images）

剛當選紅魔1月最佳球員的拉舒福特，賽後談到自己踢法靈活多變：「我想，今時今日沒有人只想當一名純射手了……你希望成為一名全能的前鋒，踢左邊、右邊與10號位都能夠勝任。」

前鋒出身的看守領隊蘇斯克查，對拉舒福特演出讚不絕口：「普巴的那記傳送非常出色，而拉舒福特控制得更出色。」

蘇斯克查帶領曼聯至今累積9勝1和不敗佳績。（路透社）

對於交出助攻的普巴，蘇斯克查則表示：「普巴是一個非常優秀的中場球員，而且仍有進步空間；他也自我檢討，希望找出需要改善的地方。」

紅魔今場雖然早早開紀錄，但對手隨後製造不少具威脅攻勢；不過，以鋼門迪基亞為首的一班防守球員打出水準，助球隊保持清白之軀，蘇斯克查就大讚球員為球隊拼盡的心態，「本來就應該如此；關係到3分，我們一班球員都奉獻了所有。他們知道，他們可以做得更加好，但全場不失球是好的基礎。」

面對李斯特城的攻勢，迪基亞今仗也不清閒。（路透社）

普巴今場交出靚助攻，演出獲蘇斯克查認可。（視覺中國）