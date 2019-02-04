【英超】連中三元領曼城挫阿仙奴成歷史第二人　阿古路賽後認手球

曼城周日英超主場贏阿仙奴3：1，射手阿古路個人包辦球隊3個入球，更成為聯賽史上第二名累積10次或以上「帽子戲法」的球員。不過，他賽後受訪時表示，翻看影片後發現，自己第三個入球是手球。

曼城主場對阿仙奴，牌面上是一場Big 6大戰，但實情戰情相當一面倒，曼城多次以美妙組織撕破阿仙奴防線，而客軍即使派出奧巴美揚與拿卡錫迪兩把尖刀在前線掛帥，卻未能為主隊後防帶來太大威脅，甚至在整個下半場連一次埋門也沒有；領隊艾馬利賽後坦言：「曼城與己隊之間的差距，就像今場賽果。」

阿仙奴後防鬆散，輕易被曼城組織撕破。（路透社）

今場開波未夠1分鐘，阿古路就為曼城閃電開紀錄。這名阿根廷射手之後兩度接應史達寧助攻入波，個人連中三元，助曼城以3：1擊敗一度由哥斯尼頭槌扳平的阿仙奴。全取3分後，曼城以59分排聯賽榜次席，比周一才鬥韋斯咸的利物浦少兩分。

阿古路今仗個人大演帽子戲法，史達寧（左）亦交出兩球助攻。（路透社）

英超10次「戴帽」 成歷史第二人

阿古路今場個人入3球，成為舒利亞之後英超歷來第二位至少10次連中三元的球員，賽後表示：「贏波很重要──上次我開波25秒就入波，球隊輸波了。」

值得留意的是，阿古路今場入第三球時，左手明顯觸及皮球，但球證艾堅遜未有吹罰，判入球有效。阿古路本人賽後承認犯規：「我本以為我是用心口撞入，但看了電視片段後，我發現那原來是手球。」

阿古路用左手入波，但球證艾堅遜誤判。（路透社）

領隊哥迪奧拿賽後大讚阿古路是「天生射手」，對球隊整體演出亦感到滿意。不過，這位西班牙名帥坦言，球隊在爭標之戰落後有壓力，「我寧願處於利物浦的位置；當你落後時失分，你會感到壓力。」

哥迪奧拿承認球隊有贏波壓力。（路透社）