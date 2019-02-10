【英超】曼城核心迪布尼未復舊觀　史達寧葡萄成熟時

曼城去季同樣時間已在英超榜首領放，今季則暫時以3分之差屈居在利物浦之下排第二。 中場大腦迪布尼受傷、大衛施華減少入禁區、以及新兵馬列斯未完全融入，在這個轉型期史達寧（Raheem Sterling）更顯重要性。

曼城去季以超班姿勢贏得英超，功勞往往落在阿古路、施華、迪布尼、費蘭甸奴。主帥哥迪奧拿的多變戰術經常拉散對手防線，埋門球員不時可以無壓力下完成「最簡單的工作」，不難理解去季對哈特斯菲及修咸頓絕殺的史達寧，交出入18球及11次助攻仍只被視為「數據王」。

史達寧日漸成熟，大戰往往擔正。（資料圖片）

史達寧去季與今季英超對比（按圖放大）

曼城去季38場入106球失27球（場均入2.8球、失0.7球） 今季26場入68球失20球（場均入2.62球、失0.77球）

迪布尼受傷患困擾 今季英超零助攻

中場雙核大衛施華及奇雲迪布尼暫未能展現去季般的光芒， 間接令曼城今季場均入2.62球、失0.77球，雙方面都較去季略遜。迪布尼8月右膝韌帶受傷後，11月再次倦勤，他去季8入球16次助攻，今季暫只得1個入球、仍未交出助攻。除了最後一腳水準下滑外，他的場均傳球次數由去季的72.8次減到今季34.8次，直線（41次減至6次）及長傳到位（130次減至28次）都反映出自12月中復出以來，迪布尼仍未隨心所欲展現昔日的手術刀傳球。另一核心大衛施華要負責更多組織工作，突入禁區減少，去季11次助攻減至今季4次。

奇雲迪布尼今季未能踢出去季神級表現，暫時25場英超已過仍未交出助攻。（資料圖片）

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史達寧助攻意識漸成熟

為免進攻套路被對手適應，哥迪奧拿簽入左腳踢右翼的馬列斯，然而此子除了對利物浦12碼宴客外，沒有帶來深刻印象，英超暫只有10場正選。最後一傳的責任，落在23歲的史達寧身上。

「敗家」曾是史達寧的代名詞，去季他攻入18球（場均0.54球）及11次助攻（場均0.3次），但錯失12次明顯機會，總難以被納入一線球星之列。 或者經過世界盃的洗禮，史達寧變得沉實，以去仗對阿仙奴為例，他多餘動作不多，多次單挑列治史迪拿得手，與根度簡撞牆後通透地傅予阿古路射成2︰1，可見不只爆落底線一招，與隊友配合也是他的新武器。

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哥迪奧拿（左）極之信任史達寧，在他教導下史達寧的埋門及傳球能力明顯提升。（資料圖片）

哥迪奧拿︰數年後史達寧將成才

哥迪奧拿在一月曾大讚史達寧︰「Raheem的態度及體能不可思議，心理質素好助他往往交出助攻或入球。他加盟以來進步良多，他現在才21、22歲（編按：實為24歲），待他26或27歲時將會是更好的球員。當然他有很多方面可以再進步。」從數據上，哥帥所言非虛，史達寧去今季到2月已造出58次傳中及創造10次明顯機會，場均數據遠超去季，目前已有9次助攻的他，極有機會突破去季的自己。

2018年與曼城簽下30萬鎊周薪，引來外界指曼城出手太闊綽。然而史達寧以表現報答球會及哥帥信任，漸漸成為曼城不可或缺之人。世界級球星之夢對史達寧很遙遠，卻非不可能。

英超直播賽程第26輪（按圖放大）