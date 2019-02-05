【賀歲盃】山東幸運球逆轉奧克蘭城　主帥：視決賽為亞冠熱身戰

豬年賀歲盃今日（2月5日）大年初一於香港大球場展開，2017年賀歲盃盟主奧克蘭城於揭幕戰火併去屆中超季軍山東魯能，奧克蘭城球員雖憑個人技術征服現場球迷，但勝利女神始終站在山東魯能一邊，後者完場前憑巴西外援古德斯充滿幸運成份的入球，以2：1險勝，率先殺入大年初三的冠軍戰。 攝影：李澤彤

山東魯能的比利時國腳費蘭尼最終未能亮相，但魯能誠意依然十足，起用中國國家隊門將王大雷把關，亦派出兩員巴西外援後衛吉爾及射手古德斯，加上隊中名氣最大的意大利國腳加斯安奴柏利，盡量滿足一眾球迷。

柏利受奧克蘭城後防嚴密看管，往往跳頂時都被對方夾擊。（李澤彤攝）

賽事下午4時展開，球迷當然仍魚貫入場，大球場座位約四成滿，魯能有約10名忠實球迷南下香港，拉起兩支大型橫額打氣。開賽初段奧克蘭城面對魯能壓逼，仍敢於後場組織，並造出首個攻勢，前鋒里阿拉法2分鐘於禁區頂遠射，皮球彈地後被王大雷接實。上半場奧克蘭城擁有較多控球權，但無法撕破魯能密集防守，相反魯能中場段劉愚先後於禁區內外施射，惜無功而還，中鋒柏利觸球次數雖不算少，但多背對龍門及僅作二傳，難以上腳展示球技，戰至33分鐘這名前修咸頓球員終首度埋門，接應隊友吳興涵左路傳中後銅頭一搖，惟攻門角度太正遭沒收，半場雙方踢成0：0。

染得一頭白髮的古德斯表現如髮型般亮眼，尾段仍有體能由半場快放至底線，獲得全場掌聲。（李澤彤攝）

古德斯美妙罰球扳平 完場前有運補中致勝

換邊後不足30秒，奧克蘭城即靠一次前場壓逼先開紀錄，後備入替的馬尼昆直線妙傳至里阿拉法腳下，這名所羅門群島射手單刀燙地波入網，為球隊射成1：0。打破僵局後雙方踢得更開放，6分鐘後柏利於近12碼點附近獲得機會，不過此子踏前勁射卻越楣而過。57分鐘魯能於離門20多碼獲得罰球機會，曾效力巴甲球會彭美拉斯的外援古德斯主射，皮球彎過人牆入網，連對方守門員蘇比卡拉亦毫無反應，助魯能扳平比分。

奧克蘭城球員個人能力不俗，精準長傳、後腳傳送、護球及盤扭等都引來球迷歡呼，不過球隊入球功臣里阿拉法其後因傷退下火線，尾段被魯能狂攻，古德斯接應直線後扣大位起腳，射門僅僅彈柱而出。直至完場前魯能一記左路傳中，奧克蘭城門將蘇比卡拉將球撲出，惟皮球撞中門前的古德斯反彈入網，最終魯能憑這名巴西前鋒梅開二度，以2：1反勝，率先殺入賀歲盃決賽。

山東上半場只得柏利作支點，令這名中鋒踢得較為辛苦，跌倒在地亦只可苦笑。（李澤彤攝）

山東魯能2：1奧克蘭城，按圖即看：

+ 2

山東主帥：費蘭尼有望戰亞冠附加賽

山東魯能主教練李宵鵬賽後指兩軍踢得精彩，並指這仗是球隊今季首場正式賽事，承認球員未能即時進入狀態，令上半場陷入劣勢，最終能於大年初一取勝「相當幸運」。對於初三的決賽，李宵鵬指會全力以赴：「我們全隊都很珍惜這次賽事，視它為亞冠附加賽的熱身，所以一定會全力應戰，並順便考察一些年輕球員的表現。」他又補充，新加盟的前曼聯中場費蘭尼傷勢只屬輕微，仍有機會出戰2月19日舉行的亞冠附加賽，屆時魯能的對手將會是曼谷聯或越南球隊河內FC。

山東魯能兩周後將出戰亞冠附加賽，主帥李宵鵬希望籍今趟旅程測試年輕球員實力。（李澤彤攝）

即使奧克蘭城未能繼2017年後再殺入賀歲盃決賽，球隊主帥泰貝歷斯未有過份失望，他認為球隊全場與對方踢得旗鼓相當，「我為球員而感到驕傲，全隊都落力去奮鬥及娛樂球迷，對方有柏利、吉爾等前國腳級球員，現在證明我們也能踢出同樣水準，是相當大的成就及鼓勵」。談及季軍戰，泰貝歷斯指會盡可能研究對手踢法，但稱球隊在上周六才踢畢本地聯賽，現在亦只得一日恢復下，部份球員可能會因疲態而未能披甲。