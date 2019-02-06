【桌球】18歲袁思俊兩打Century break　爆冷挫世界冠軍威廉斯　

中國桌球小將袁思俊繼上月底在德國賽贏希堅斯後，昨日在世界格蘭披治桌球賽再爆冷門，以4：3淘汰世界錦標賽冠軍威廉斯（Mark J Williams）。

18歲的袁思俊在英國時間昨日（2月5日）出戰世界格蘭披治桌球賽，首圈面對4號種子威廉斯。威廉斯首局先贏76：43，但之後袁思俊一棒打出73度，以73：23追平局數1：1。袁思俊在第3局打出Century break（一棒破百），以100：0贏出，但威廉斯即以Century break回應，一棒打出138度，以138：0追平局數2：2。

袁思俊爆冷，擊敗了世界錦標賽冠軍威廉斯。（視覺中國）

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雖然威廉斯在第5局靠「黑柴」奠勝贏70：63，但袁思俊沉着應戰，再次造出Century break，一棒打出131度贏131：0，並且在決勝的第7局以76：0再下一城，最後以4：3淘汰了應屆世界錦標賽冠軍威廉斯。這不是袁思俊首次爆冷贏桌壇名將，他上周四在德國大師賽首圈以5：4爆冷淘汰希堅斯，惜次圈出局。

袁思俊表示最近狀態不錯。（視覺中國）

最近屢克強敵的袁思俊賽後說：「我最近狀態不錯，我認為自己有一些機會可以擊敗排名高的選手，經過了第一個艱苦的職業賽季之後，我能繼續征戰感覺很神奇，6個月前我是不敢想像能參加大獎賽的。」

經驗豐富的威廉斯在首圈止步。（視覺中國）

袁思俊淘汰威廉斯比賽片段：

同日在世界格蘭披治桌球賽首圈以4：3贏了尼爾羅拔臣（Neil Robertson）的中國球手肖國棟，也談到小師弟袁思俊，他說：「非常開心看見袁思俊獲得勝利，我們一起生活，我經常給他做飯，他很年輕，不會講英語，來到這裡生活很艱苦，本賽季他做的很好，很高興看到這一切。有時候他會請我幫忙，我很願意幫他。」

肖國棟（圖）在首圈擊敗尼爾羅拔臣。（視覺中國）

此外，昨日特林普（Judd Trump）贏卡靈頓（Stuart Carrington）4：3的首圈比賽中，在第7局初段出現了一個有趣的「符碌波」，特林普瞄準紅波堆，最先撞中的兩個紅波未能入袋，但白波撞邊後，竟然將一個中袋附近的紅波打中，取得該局的第一分。

特林普同樣在首圈過關。（視覺中國）

特林普「符碌波」逐格睇：

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